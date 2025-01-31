美航撞黑鷹67死「驚悚音訊」曝光！　航管員2度狂喊：撞擊X3

▲美國華盛頓特區（Washington D.C.）當地時間29日晚間發生一起重大空難事故。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

美國華盛頓特區（Washington D.C.）當地時間29日晚間發生一起重大空難事故。美國航空一架從堪薩斯州威奇托（Wichita）起飛的客機，與軍方的黑鷹直升機相撞後爆炸墜入波多馬克河（Potomac River），2架飛機共67人全數罹難。如今塔台通訊曝光，航管員在意外發生後2度連喊3次「撞擊」，並宣布三級警報。

綜合外媒報導，這起事件發生在美國東部時間29日晚間近9時，地點在雷根國家機場（Reagan National Airport）附近。美國航空一架編號5342的CRJ－700 客機，機上載有60名乘客及4名機組人員，準備在華盛頓降落時，與一架載有3名士兵的陸軍UH－60黑鷹直升機相撞，雙雙墜入波多馬克河中。

《紐約郵報》（New York Post）根據 FlightRadar24、FlightAware的飛行記錄以及LiveATC.net的音訊，對飛機墜毀前瞬間的粗略重建如下：

下午5點22分，美國航空5342航班從堪薩斯州威奇托起飛，前往華盛頓特區的雷根國家機場，預計晚上9點左右在華盛頓降落。

晚上8點39分40秒，陸軍UH－60直升機從華盛頓特區西北部、維吉尼亞州蘭利（Langley）附近的貝爾沃堡（Fort Belvoir）基地起飛，機上載有3名人員進行訓練演習，沿著波托馬克河向南飛往雷根國家機場。

晚上8點40分，5342航班從華盛頓特區南部開始接近雷根國家機場33號跑道，飛行速度約為145英里／小時。

晚上8點48分38秒，雷根空中交通管制塔台透過無線電向直升機詢問，「PAT－25，你們看到CRJ了嗎？」接著指揮直升機「從CRJ後面飛過」。

晚上8點48分39秒，直升機飛行員確認看到一架飛機，並請求「目視分離」，代表他將使用自身視覺操縱直升機避開，而非按照塔台指示飛行。

晚上8點48分56秒，2架飛機在波托馬克河上空相撞，並解體起火。在音訊中斷之前，可以聽到空中交通管制員驚呼「哦天哪！」

晚上8點49分30秒，一名空中交通管制員說「塔台，你看到了嗎？」同時，可以聽見背景傳來一陣騷動。片刻之後，華盛頓大都會機場管理局調度員透過無線電通訊宣布，「撞擊、撞擊、撞擊，這是三級警報，撞擊、撞擊、撞擊。」

晚上8點51分30秒，空中交通管制員開始將飛機轉飛至附近的機場，包括杜勒斯機場和巴爾的摩國際機場。

晚上8點52分，一名空中交通管制員說「一切已關閉」。碰撞發生後，雷根機場的所有航班都迅速關閉，所有交通暫停至晚上11點。並試圖追蹤探照燈和其他資源。

晚上8點53分，據CNN報導，華盛頓特區警方開始接到有關「一架飛機在波托馬克河上空墜毀」的電話。

晚上8點59分50秒，一名飛行員在接到重新定向的命令後，告訴雷根塔台「我們目睹了整個過程」。當捷藍航空（JetBlue Airways）的一班航班被問及是否「目睹了這次遭遇」時，飛行員回答「是的」。

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