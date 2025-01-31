北雲餐廳團圓飯多人上吐下瀉　老闆喊「會負責」：今暫停營業

▲北雲餐廳傳出中毒事件，老闆證實今天暫停營業，正在聯繫顧客。（圖／翻攝臉書／北雲餐廳（總店））

記者許敏溶／台北報導

台北市中研院附近知名北雲餐廳，傳出民眾在除夕夜吃圍爐餐後上吐下瀉。餐廳老闆今（31日）接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，已經從網路看到顧客反映，但要釐清問題，所以先聯絡顧客，今天暫停營業，餐廳也有依照規定投保，會負責任。

北雲餐廳傳出有民眾在除夕夜（1/28）吃圍爐餐，當晚雞湯竟是酸的，結果發生上吐下瀉症狀，引起地方社團熱議，至少20人有類似症狀。北市衛生局也表示，自昨日晚間陸續接獲醫院通報，民眾攝食北雲餐廳1月28日供應之晚餐後，於1月29日中午起陸續出現嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等症狀，並於昨日晩上至醫院就醫。

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衛生局已立即啟動調查，後續將依醫院採檢民眾檢體以及衛生局採檢檢體檢驗結果判定。衛生局說明，如判定為食品中毒將另依違反食品安全衛生管理法第15條及第44條處6萬至2億元罰鍰。

《ETtoday新聞雲》稍早致電北雲餐廳，老闆表示，已經從網路看到客人反映，但要釐清問題，要先聯絡顧客，所以今天暫停營業，「今天很忙，也有客人（顧客）打電話來詢問」，餐廳有依照規定投保，會負責任。老闆僅簡單回覆，隨後就掛斷電話。