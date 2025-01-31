北雲餐廳爆「多人上吐下瀉」　衛生局證實獲報：將採檢

▲台北市南港區中研院附近知名北雲餐廳。（圖／翻攝臉書／北雲餐廳（總店））

生活中心／綜合報導

台北市中研院附近知名北雲餐廳，傳出有民眾在除夕夜吃圍爐餐，結果發生上吐下瀉症狀，引起地方社團熱議，至少20人有類似症狀。對此，北市衛生局表示已獲報並啟動調查，後續將採檢，如判定為食物中毒，依規定可處6萬至2億元罰鍰。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說明，衛生局自昨日晚間陸續接獲醫院通報，民眾攝食南港區北雲餐廳1月28日供應之晚餐後，於1月29日中午起陸續出現嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等症狀，並於昨日晩上至醫院就醫，衛生局已立即啟動調查，後續將依醫院採檢民眾檢體以及衛生局採檢檢體檢驗結果判定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林冠蓁指出，如判定為食品中毒將另依違反食品安全衛生管理法第15條及第44條處6萬至2億元罰鍰；並針對人員衛生、食材處理、作業場所衛生、病媒防治、設施設備管理加強稽查，並要求限期改善，期屆未改善，另依同法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

▲多位網友指出除夕夜吃北雲餐廳結果上吐下瀉。（圖／翻攝臉書／我是南港人，下同）

整起事件起於臉書社團「我是南港人」30日有人發文，詢問「請問有人除夕吃北雲餐廳，也有上吐下瀉的症頭嗎？我們是吃除夕五點到六點半場，到昨天晚上，陸陸續續開始有人出現上吐下瀉發燒，當天的雞湯疑似是酸的...」。

對此，底下許多人留言表示也有相同症狀，「我們家族吃除夕吃總店7:00的場次，也是很多人都腸胃炎…」、「我全家人同時間吃研究院路的，11人只有兩人沒事，其他人昨晚開始陸續吐+拉N次+發燒」、「我和孩子也是上吐下瀉耶…但我覺得是油飯，因為有點味道，當時以為是魚腥味!!!!我們是吃總店!!!」

另外，也有網友統計表示，已經超過20人留言有上吐下瀉的症狀，「建議立刻通報吧！」