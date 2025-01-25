林酒店疑食物中毒！11人住院　中市府：不排除勒令「部分停業」

記者鄧木卿／台中報導

知名房仲業分店23日南下台中3天2夜旅遊，並入住林酒店，不料72名團員昨（24）晚吃完合菜後，今早陸續有14人傳出身體不適送醫，截至今天下午4點，已有3人出院，11人仍在榮總就醫。台中市政府食安處表示，食品中如檢出病原菌，最高開罰2億元罰鍰。另，若調查結果明顯與食品有因果關係，將依違反食安法第49條，移送司法偵辦，甚至勒令出問題的包廂，及負責餐點的餐廳停止作業。

▲▼林酒店傳出疑似食物中毒案，目前仍有11人仍未出院，台中市政府表示，最重依法送辦。（圖／記者許權毅攝，下同）

房仲業者包團到台中旅遊，23日入住林酒店，23日和24日2個晚上都在酒店內用餐，昨晚尾牙晚宴過後，今天上午陸續傳出有14人身體不適，上吐下瀉，有13人送往台中榮總、1人送往中國附醫，目前3人已出院，11人仍在榮總就醫。

食安處表示，已派員前往抽驗業者供應之食品，食品中如檢出病原菌，將依違反「食品安全衛生管理法」第15條及同法第44條，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。另，若調查結果明顯與食品有因果關係，將依違反食安法第49條，移送司法偵辦。

食安處指出，由於此次影響人數較多，不排除責令該酒店出問題的包廂，和提供餐點的廚房暫停作業，經食安處複查改善後始得恢復作業。

林酒店今（25）天下午出面回應，昨晚酒店客滿，連同這團共200桌、2000多人，目前只有這團14人不舒服，將會積極配合食安單位調查，維護顧客權益。

▲▼台中市稽查人員前往飯店進行稽查及採檢。（圖／台中市政府提供，下同）