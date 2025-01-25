房仲業者3天2夜吃尾牙！回家前13人食物中毒　名產買不成進醫院

記者許權毅、吳佩蓁／台中報導

新竹某知名房仲業者昨(24日)在台中一家5星級飯店吃尾牙，當晚便有人腸胃不適自行就醫，原本今天買完名產後就要北返，不料有10多人病情惡化，上吐下瀉疑似食物中毒，共13人被送往台中榮總急診室救治。據悉，業者是南下員工旅遊，23日入住該飯店，24日整天都在飯店吃住，原本預計今日返程，沒想到卻集體急性腸胃炎，破壞出遊的好興致，返家前買名產的行程也被迫取消。

▲台中五星酒店驚傳食物中毒，13人被送到台中榮總急診室就醫。（圖／記者許權毅攝）



據了解，新竹某房仲業者23日包車南下員工旅遊，全團共70幾人，23日上午從新竹出發，先到幻覺博物館、抹茶湖公園遊玩，下午4時許入住台中這家五星級飯店，24日整天都待在飯店吃尾牙、辦活動，原本預計今早要搭車離開去買名產，不料昨晚開始陸續有人上吐下瀉，其中一名51歲男子因腹痛，今天接近中午時，被救護車送往台中榮總救治，接著又有其他人腸胃不適，共13人直接由遊覽車送往台中榮總急診。

▲房仲業者南下員工旅遊兼吃尾牙，不料卻發生食物中毒，全團70幾人共13人送醫。（圖／記者許權毅攝）



中榮急診部主任林子傑表示，今天中午共有13人腸胃不適送到中榮急診，其中一名40幾歲男子嘔吐腹瀉症狀較嚴重，出現脫水及全身無力的情形，目前留院觀察中，其他12位相對症狀較輕，接受藥物治療後情況已好轉，後續觀察8小時後即可返家休養。

初步研判，可能是食物有受到污染或交叉感染等情況，不排除是葡萄球菌或其他菌種，詳細食物中毒原因仍待衛生局化驗調查釐清。

▲其中一名40歲男子下吐下瀉，拉到脫水全身無力。（圖／記者許權毅攝）



對此，台中市衛生局表示，目前已緊急派員前往稽查，並抽驗業者供應的食材，檢驗食品中的毒病原菌，後續將併同依據醫院通報資料、人體及食品檢驗結果，依法處辦。由於此次影響人數較多，不排除責令該酒店供膳製備場所暫停作業，經食安處複查改善後始得恢復作業。