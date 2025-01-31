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過年帶全家環島後「渣夫失聯」！妻存款被領光只剩87元　心碎訴離

▲離婚,監護權,扶養費。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲在丈夫失聯後，妻子刷了郵局存摺才發現存款已遭提領一空，僅存87元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／台中報導

台中一名人妻與丈夫結婚後，生活費用均交給丈夫打理支出，未料丈夫竟是悄悄提領妻子存款帳戶支付；112年過年時丈夫帶著妻子與女兒環島旅遊，到處住汽車旅館，隨後於同年7月無故失蹤，人妻刷了郵局存摺才知道帳戶內存款已遭丈夫提領一空，僅存87元，心寒之下怒控丈夫惡意遺棄、拋妻棄子，提告請求離婚。法官審酌後判准離婚，並將女兒撫養權交予人妻，同時判丈夫至女兒成年前應每月給付扶養費9000元。全案可上訴。

判決書指出，該名女子與丈夫於111年3月辦理結婚登記，兩人育有一名未成年女兒，平時家中生活費用均由丈夫支付，但實際上卻是丈夫悄悄提領女子帳戶存款因應；112年2月農曆過年期間，丈夫還帶著妻子、女兒一家三口環島旅遊，在全台各地四處入住汽車旅館，不久後即於同年7月19日突然失蹤斷聯，女子撥打電話均無法接通，事後刷了郵局存摺後，才發現帳戶存款已遭丈夫提領一空，僅剩下87元。

女子事後向警方報案，並透過社工協助租屋，獨自扶養女兒至今，但由於女兒尚年幼，須24小時照顧，女子因此無法外出工作，只能依靠社會局育嬰津貼、慈濟補助款度日。女子悲憤控訴，丈夫不僅將她存款提領一空、拋妻棄子，更未曾提供任何經濟上支援，顯屬惡意遺棄，且無繼續維持婚姻之意，因此提告請求離婚。

法官審理期間，丈夫仍持續神隱，並未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。法官考量丈夫婚後確實有侵占妻子金錢，且已失蹤無法聯絡，雙方婚姻關係已經破裂，無法有正常夫妻間之感情交流，因此判准離婚，同時將女兒扶養權判給母親，同時要求丈夫每月須支付9000元撫養費直至女兒成年。全案可上訴。

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