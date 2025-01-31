　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長輩出國拿護照蓋章「店員說可以」　外交部給正解

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前帶家中長輩出國旅遊，長輩卻拿護照給店員蓋章，引發其他網友討論。究竟護照內頁能不能蓋紀念印章，外交部領事事務局表示，護照具有公文書性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，若不慎蓋到紀念印章或有塗改、紙張破損等情形，應申請更換新護照，以免影響通關權益。

▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲護照若有汙損，應申請更換新護照。（示意圖／記者蔡玟君攝，非本文當事人的護照。）

回顧事件經過，起初是一名網友在網路論壇Dcard發文表示，出國旅遊時一個不注意，長輩竟拿小朋友的護照給店員蓋章，還強調「店員說可以」，幸好後來出入境都沒有發生問題。文章公開之後，引發其他網友熱烈討論，還有地勤人員留言提醒原PO要記得去更換護照，否則以後再次出國，有可能會被遣返。

[廣告]請繼續往下閱讀...

究竟護照可不可以蓋紀念印章，外交部領事事務局先前就曾公告表示，過去曾有國人出國旅遊時，將景點的紀念印章蓋在護照內頁，後來要入境他國卻遭到拒絕，最終被遣返回台。

外交部領事事務局提醒，護照具有公文書性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，若不慎蓋到紀念印章或有塗改、紙張破損等情形，就算構成護照汙損，應申請更換新護照，以免影響出國旅遊通關的權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台北女遭詐3700萬！　比丘尼化緣到一半被逮
8天7件山難！搜救員累曝「離譜1狀況」　全看怒：別救了
經典賽資格賽8隊介紹！　台灣最被看好
國5北上恐連堵17小時！　塞到凌晨3點
快訊／第三張2000萬刮出了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

8天7件山難！搜救員累曝「離譜1狀況」全看怒：別救了

大年初三「赤狗日」容易起糾紛！命理師給建議：好好待在家

虱目魚難甩「庶民小吃」印象　學者：料理手法要更講究

台灣17世紀開始養殖虱目魚　中研院學者揭密：一年四季都吃得到

壓力誘發疾病！傾聽靈魂說話、覺察情緒找到你的療癒之路

新的一年拒絕討好別人！不要「靠付出證明自己」因為妳天生值得被珍惜

長輩出國拿護照蓋章「店員說可以」　外交部給正解

除夕吃「北市知名餐廳」爆上吐下瀉　地方社團多人中招

排隊搶買輝達顯卡RTX5090！　中國玩家掃貨「黃牛喊價20萬」

馬力歐跟爸爸對飲如照鏡子　網友敲碗「連6喝」：很髒啊

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

【嘉義5.6地震】台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛畫面曝！

問義大利尪是否穿太少？　他搞笑模仿語氣：妳很煩內

8天7件山難！搜救員累曝「離譜1狀況」全看怒：別救了

大年初三「赤狗日」容易起糾紛！命理師給建議：好好待在家

虱目魚難甩「庶民小吃」印象　學者：料理手法要更講究

台灣17世紀開始養殖虱目魚　中研院學者揭密：一年四季都吃得到

壓力誘發疾病！傾聽靈魂說話、覺察情緒找到你的療癒之路

新的一年拒絕討好別人！不要「靠付出證明自己」因為妳天生值得被珍惜

長輩出國拿護照蓋章「店員說可以」　外交部給正解

除夕吃「北市知名餐廳」爆上吐下瀉　地方社團多人中招

排隊搶買輝達顯卡RTX5090！　中國玩家掃貨「黃牛喊價20萬」

馬力歐跟爸爸對飲如照鏡子　網友敲碗「連6喝」：很髒啊

楊梅火燒車4死！展妻能「點頭搖頭」溝通　倖存4人最新傷況曝光

高雄新樂街夜市暴力片！24歲男擺攤慘變沙包　被遊客圍著打

受託幫忙租屋簽契約　新北男因1事被判刑2個月

新北男「投資野山蔘買賣」痛失250萬　警埋伏逮詐團車手

過年必追的5大人氣陸劇！一次看完全集、劇情生動吸睛必看

台灣國產房車「只剩TOYOTA、Nissan有賣」！三菱Grand Lancer將停產

川普政策不確定性　國際金價攀歷史新高

罷免李彥秀連署破2.3萬份　林濁水點「他」是關鍵：皇帝級摧票功力

阿伯遊金山老街見彌勒佛招手　驚喜刮中100萬

曾是乾隆枕邊物　溥儀貼身帶「田黃三連印章」26年不肯變賣

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

生活熱門新聞

快訊／04:05台南東山區規模4.4地震

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

醫生啪啪多次「下體發炎流血！」她驗出性病：快交往了

3星座「一路旺到2027」　事業、財運、愛情三收　

女點熱咖啡嗆「燙死了」店員不忍開吼

女房東「無罩」要求幫抓捏！　男房客：我不是喬骨師

開工日濕冷「2500公尺↑高山有望降雪」

紅包被嫌怎麼才6千而已　叔一招反制

夢到買刮刮樂1號碼！妹子照買驚呆：100萬

返鄉「跟老公床戰」婆婆門外偷聽　人妻開大絕

即／01:45台南南化區規模4地震　最大震度3級

「開工日又濕又冷」　專家：下波挑戰寒流

妹子見高鐵自由座襪子佔位傻眼！他1舉動救援被讚翻

北市知名餐廳爆「除夕團圓餐」發酸　多人上吐下瀉

更多熱門

相關新聞

長輩拿護照做1事「店員說可以」　地勤傻了

長輩拿護照做1事「店員說可以」　地勤傻了

不少人會在春節假期帶一家老小出去玩，出國的人不在少數。就有網友表示，前幾天帶小朋友出國，旅途中逛一逛發現，長輩居然拿小朋友的護照給店員蓋章，所幸後來出、入境台灣都沒問題。但就有地勤現身，「要換掉喔！不然到時候出國，真的會有被遣返的可能」，話題也引來一票過來人勸世。

川普「交易型」領導風格　林佳龍分析台美關係：基本上正面看待

川普「交易型」領導風格　林佳龍分析台美關係：基本上正面看待

陸外交部駐港公署正告美議員

陸外交部駐港公署正告美議員

藍白「砍光」外交部媒宣費　林佳龍憂心：封住台灣向世界發聲的嘴

藍白「砍光」外交部媒宣費　林佳龍憂心：封住台灣向世界發聲的嘴

外交部宣傳費被刪　影響101煙火曝光度

外交部宣傳費被刪　影響101煙火曝光度

關鍵字：

護照外交部

讀者迴響

熱門新聞

《報告班長》張立威過世享年56歲

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

快訊／輝達宣布：DeepSeek-R1可在NVIDIA NIM使用

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

快訊／04:05台南東山區規模4.4地震

初一走春迎財神！　第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

低溫獨自3天！女登山被留下失聯剩背包

美媒：美航空難已尋獲逾30具遺體

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

《報告班長》張立威最後身影！　暴瘦臉頰凹陷

醫生啪啪多次「下體發炎流血！」她驗出性病：快交往了

男騙愛每周2次　她暈1年半驚覺變小三

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面