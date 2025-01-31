長輩出國拿護照蓋章「店員說可以」　外交部給正解

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前帶家中長輩出國旅遊，長輩卻拿護照給店員蓋章，引發其他網友討論。究竟護照內頁能不能蓋紀念印章，外交部領事事務局表示，護照具有公文書性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，若不慎蓋到紀念印章或有塗改、紙張破損等情形，應申請更換新護照，以免影響通關權益。

▲護照若有汙損，應申請更換新護照。（示意圖／記者蔡玟君攝，非本文當事人的護照。）

回顧事件經過，起初是一名網友在網路論壇Dcard發文表示，出國旅遊時一個不注意，長輩竟拿小朋友的護照給店員蓋章，還強調「店員說可以」，幸好後來出入境都沒有發生問題。文章公開之後，引發其他網友熱烈討論，還有地勤人員留言提醒原PO要記得去更換護照，否則以後再次出國，有可能會被遣返。

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究竟護照可不可以蓋紀念印章，外交部領事事務局先前就曾公告表示，過去曾有國人出國旅遊時，將景點的紀念印章蓋在護照內頁，後來要入境他國卻遭到拒絕，最終被遣返回台。

外交部領事事務局提醒，護照具有公文書性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，若不慎蓋到紀念印章或有塗改、紙張破損等情形，就算構成護照汙損，應申請更換新護照，以免影響出國旅遊通關的權益。