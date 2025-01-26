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陸外交部駐港公署正告美議員：停止政治操弄和干預香港事務

▲▼香港舉行「全民國家安全教育日」活動。（圖／路透社）

▲大陸外交部駐港公署正告美政客，停止打「法案牌」干預香港事務的政治操弄。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

針對美國國會個別議員再次拋出「香港制裁法案」，列出評估制裁名單，中國外交部駐港公署發言人今（26）日發出消息稱，對於威脅恫嚇特區政府官員、法官和檢察官，對該法表示強烈不滿和堅決反對，並且強調「一國兩制」行穩致遠，立即停止嘩眾取寵的政治操弄和干預香港事務。

「外交部駐香港特派員公署」微信公號今發布消息稱，發言人表示，香港國安法實施以來，社會秩序恢復，法治精神彰顯，香港居民依法享有的各項權利自由得到充分保障。

發言人指出，香港積極融入國家發展大局，持續提升國際影響力，重奪「全球最自由經濟體」，國際金融中心地位位居世界第三，「世界競爭力」、「人才競爭力」、「投資環境」等排名也為居世界前列，充分體現國際社會對香港的信心。

發言人強調，有法必依、違法必究是法治的核心要義，依法打擊危害國家安全的犯罪行為符合法治原則和國際通例。美個別反華政客無視香港良政善治的客觀事實，一再炮製惡法，威脅制裁特區政府官員、法官和檢控官，公然踐踏法治精神，違背國際法原則和國際關係基本准則，充分暴露其無知偏見和虛偽雙標。

發言人強調，「一國兩制」行穩致遠、香港由治及興的歷史大勢不會變，任何恐嚇威脅都撼動不了香港繁榮穩定局面，遮蔽不了香港居民權利自由受到充分保障的事實，動搖不了特區愛國愛港人士依法履職的堅定決心。

最後，他說，我們敦促美國個別政客認清大勢、懸崖勒馬，立即停止嘩眾取寵的政治操弄和干預香港事務。

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