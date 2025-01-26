川普「交易型」領導風格　林佳龍分析台美關係：基本上正面看待

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

美國總統川普重返白宮，將如何影響台美關係備受關注。外交部長林佳龍接受「新聞觀測站」專訪時談到，川普雖領導屬交易型，但也強調和平要靠力量，希望台灣展現國防實力，像台灣為晶片大國，要如何面對紅色供應鏈，台灣都有新的角色，「我基本上正面看待川普回到白宮，我們要做好準備跟他合作。」

林佳龍表示，川普效應在川普尚未就職時便已經顯現，而在其正式就職後的演說及簽署多項行政命令與總統指令之後，「美國優先」的政策內容更為清晰。林佳龍強調，外交部正密切關注這些發展。 他指出，美台關係本屬同一陣營，關鍵在於如何加強合作。而相對地，美中關係呈現對抗態勢。美中關係的發展是否會影響美國對台政策，是作為外交部長的他密切觀察的重點。

林佳龍回顧指出，其實台灣與川普的交往並不陌生。他在第一任總統任期內，推動了美台關係的多項進展，這些成果後來由拜登總統繼續深化。許多政策基礎，像是印太戰略、晶片法案、對台軍售質量的提升、乾淨網絡以及數位團結等，都是在川普時期奠定的，台灣已做好準備，能與美國未來的政策無縫接軌。

林佳龍還提到川普的人事任命，特別是國務卿、國安顧問和駐聯合國大使等，均對台灣展現友好態度，將台灣視為資產，而中國則被視為威脅。 針對川普可能推動的政策，林佳龍認為台灣應思考如何與其政府對接，避免在美中衝突之際遭到波及。他表示，川普的領導風格偏向交易型，但也和平需要力量。台灣必須展現自己的實力，無論是在國防軍費的支出上，還是在晶片產業中的地位，並與民主陣營共同應對紅色供應鏈的挑戰。

林佳龍正面看待川普重返總統職位的可能性，認為台灣應做好準備，尋求與美方的合作。他指出，賴清德總統日前委請立法院長韓國瑜擔任慶賀團團長，率領跨黨派立委展現國家高度。外交部同仁則在艱難環境下，為國家利益及人民福祉奮鬥。他呼籲，外交代表台灣，應不分黨派團結支持外交工作。