出國沒留神！長輩拿護照做1事「店員說可以」　地勤驚：要換了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人會在春節假期帶一家老小出去玩，出國的人不在少數。就有網友表示，前幾天帶小朋友出國，旅途中逛一逛發現，長輩居然拿小朋友的護照給店員蓋章，所幸後來出、入境台灣都沒問題。但就有地勤現身，「要換掉喔！不然到時候出國，真的會有被遣返的可能」，話題也引來一票過來人勸世。

原PO在Dcard發文「護照簽名頁被蓋章」，前幾天帶小朋友出國玩，逛一逛轉頭發現，長輩拿出小朋友的護照，翻到簽名和照片那頁給店員蓋章，還跟他說「店員說可以蓋護照的啊～」讓他瞬間超頭痛，「小朋友護照裡累積很多出入境的章，想到可能要換新的就有點煩悶。」不過，事後他補充，後來出、入境台灣都沒有問題。

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貼文引發議論，一票網友紛紛驚呼，「一樣不能亂蓋吧？店員說可以蓋也太奇怪」、「以後跟長輩還有小孩出國，護照要集中起來保管」、「如果我是店員，你問我能不能內頁撕下來拿去擦屁股，我也會說可以。反正護照又不是我的」、「可能店員沒有辦過護照，也不知道護照不能拿來蓋紀念章，或者以為那本是遊客多帶的舊護照。」還有人指出，店員說的可能是專門收集印章的護照，並不是真正的護照。

就有地勤現身，「我是地勤，要換掉喔！不然到時候出國真的會有被遣返的可能（不要覺得不可能）。」

還有過來人分享經驗，「給你個親身經驗，之前去美國，因為簽名頁有非簽名的小塊污漬，被帶去小房間問話。詢問為什麼會有污漬？簽名是不是你自己簽的之類，和一些比較罐頭的問題。零零碎碎被問了大概3個多小時才從那邊離開」、「跟團遇到某個阿嬤還阿公，給我蓋觀光章，還黑色的，然後全團在等他被海關問話。海關覺得是不是之前有他國『非法』紀錄才被蓋章，真是浪費大家時間。」