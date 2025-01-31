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大陸 大陸焦點 特派現場

真實版「炸屎」！　陸男孩鞭炮丟化糞池「掀翻豪車」

記者陳冠宇／綜合報導

過年期間，四川內江市資中縣一名男孩將鞭炮扔入化糞池中，不慎引發化糞池井沼氣爆炸。一輛林肯牌SUV被當場炸翻，另有多輛豪車受損，所幸並未造成人員傷亡。

1月30日下午，多名大陸網友發布的影片顯示，在四川一處地面停車場內，地面被炸出了一個巨大的坑，下面深埋的一處井蓋被炸飛，露出了深深的黑洞。一輛停在路面上的車輛被掀翻，另有多輛車受損嚴重。

事故發生在四川內江資中縣水南鎮春嵐北路中鐵停車場內，附近是維也納酒店，路面上停放有多輛豪車。事發現場一家商店的監視器影片顯示，事故發生前，一名大約10歲左右的男孩在車輛中間點燃了一個鞭炮並扔進了井蓋內，隨後男孩快速的離開了現場。

約幾秒鐘後，從車輛中間的地面上冒起了紅色的火焰，並伴有大量的白煙，數秒後發生了劇烈的爆炸，黑色泥漿噴射高達數公尺，一輛停放在附近的林肯牌SUV車輛被氣浪掀翻到空中，旋轉半圈後四輪朝天落在了幾公尺外的路面上。

除了這輛被掀翻的車外，還有一輛奧迪A8的後照鏡被炸壞，一輛LEXUS前車門受損嚴重，一側後車窗被震碎。除此之外，還有多輛車有輕微擦傷。

▲▼現場車輛被波及。（圖／翻攝自微博）

▲現場車輛被波及。（圖／翻攝自微博，下同）

事故發生後，車輛已被移出停車場，爆炸現場被圍上了圍擋。停車場被警戒線隔開，有吊車在現場作業。

幸運的是，當時車中沒有人，肇事男孩也及時撤離了現場，一名女子從附近路過僅僅幾秒後就發生了爆炸，幸運的逃過一難。據現場目擊者稱，事故沒有造成人員傷亡。

因受損車輛價值不菲，車輛維修費用可能高達數十萬元（人民幣，下同）。還有停車場路面被損壞，地下管道受損嚴重，有網友粗略估計，損失可能近百萬。

一個鞭炮為什麼會產生這麼大的威力？根據現場監視器來看，很可能是男孩為了尋找刺激，把點燃的鞭炮扔進了停車場的井中。而地下的井疑似是個化糞池或者雨水井發酵，裡面存儲了大量的沼氣，鞭炮點燃了沼氣後，導致發生劇烈爆炸。

此前，1月27日，重慶大足區龍水鎮金桂廣場小區，一女孩蹲在井蓋上燃放鞭炮時，導致井內發酵產生的沼氣燃爆，女孩直接被炸飛到空中，送醫救治後，暫無生命危險。

▼現場車輛被波及。

▲▼現場車輛被波及。（圖／翻攝自微博）

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