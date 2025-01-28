高級社區送煞儀式點鞭炮　男子差點因「放火罪」坐牢

▲北市男子社區送煞燃鞭炮致警報響，被依社維法裁處。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區1名楊姓男子於高級社區內進行「送煞」儀式，點燃鞭炮製造煙霧，導致社區瀰漫濃煙，引發住戶不安，警方以社維法移送法院，法官一度認為楊男涉及準放火未遂的《刑法》罪責，裁定不受理並退回移送機關。經楊男抗告成功，最後內湖簡易庭依《社會秩序維護法》處罰鍰1000元。

楊男於今年4月在高級住宅及貨梯內燃放鞭炮，聲稱此舉是執行民間信仰的「送煞儀式」，並強調使用的是「環保炮」，煙霧量小且相對安全。然而，社區住戶投訴，鞭炮燃放導致警報器響起，煙霧瀰漫至公共區域，造成不適與恐慌。警方根據證人證詞及監視器畫面，認為楊男行為已違反《社會秩序維護法》，遂將其移送簡易庭裁處。

簡易庭審理後認為，楊男點燃鞭炮的行為屬於刑法範疇，可能涉及《刑法》第176條準用第173條第3項的準放火未遂罪。依法律解釋，鞭炮被認定為爆裂物，若行為人意圖放火或可能引發火災，即可能構成犯罪，且放火罪屬於抽象危險犯，不以實際造成建築物損壞為必要。基於刑罰的懲罰性與程序更符合正當法律程序，應優先由檢察官評估是否觸犯刑法，依《社會秩序維護法》第38條規定，裁定不受理並退回。

楊男對不受理裁定不滿，提出抗告，案件經刑事庭撤銷發回內湖簡易庭。調查顯示，楊男受林姓女子委託進行送煞儀式，事發後坦承燃放鞭炮的行為。法院認為，雖未造成實際傷害，但在社區及公眾通行的場所燃放鞭炮，恐引發火災，已違反《社會秩序維護法》第63條第1項第4款有關「發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞」的規定。

法官考量楊男的行為手段、公共秩序影響程度及經濟狀況，裁處罰鍰1000元。若楊男不服裁定，可於裁定書送達翌日起5日內，以書狀提出抗告。