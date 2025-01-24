　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

過年送禮小心！這款賓利跨界聯名威士忌是假的　酒商爽賺5500萬

▲年節送禮小心！這款賓利跨界聯名威士忌是假的　4酒商爽賣賺5500萬。（圖／台中地檢署提供）

▲中檢偵破一起假的賓利聯名威士忌，4名酒商爽賺5500萬，遭起訴。（圖／台中地檢署提供）

記者許權毅／台中報導

台中地檢署偵破一起酒商侵權威士忌案件，郭男等4人向在英國成立、專門仿冒賓利汽車的不肖公司，取得代理權後，自英國進口麥芽威士忌、調和威士忌，給不知名廠商分裝，甚至謊稱是「不含穀類麥芽威士忌」，不少民眾被賓利聯名名號吸引，因此受騙上當，4人爽賺5500萬，檢方調查後依詐欺取財等罪起訴。

中檢調查，郭男與陳男、許男、蕭男等人均為鼎航商物科技公司股東兼員工，明知賓利汽車已向我國經濟部智財局登記商標，亦明知特定產地證明標章，為蘇格蘭威士忌協會，有向智財局申請註冊核准，取得產地證明標章。

檢方說，郭等4人明知「Bentley Group By ShareLtd.」公司，是他人意圖仿冒賓利公司商標，進而在英國設立登記之公司，與真正的賓利公司毫無關係，4人仍為牟利與該山寨公司洽談代理權。

郭男等人在台灣設立「台灣賓利酒業有限公司」，並自英國進口進口麥芽威士忌、調和威士忌，經由不知情分裝廠混合、兌水後，分裝至貼有賓利酒瓶，使用本案產地證明標章，且未標註「分裝商」之資訊，刻意隱匿在台分裝之事實，更將調和式威士忌不實標註為，不含穀類之麥芽威士忌。

檢方查出，郭男等人在社交網站、粉絲社團發文行銷，宣稱「豪車Bentley跨界聯名」，以高於市值價格購入威士忌，不法所得高達5500萬餘元。

檢方批，郭等4名被告仿冒商標、產地證明標章，獲取暴利，使外界將我國與山寨商標印象連結，嚴重破壞我國智慧財產權形象以及商業秩序，且犯案後態度不佳、飾詞狡辯，依詐欺取財、商標法等罪起訴，沒收不法所得，建請法院從重量刑。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美19歲少女遊台20天　「愛上台灣」想搬來工作！網揭現實狂勸
快訊／林口火力發電廠前驚傳船難！3人落水…1人失聯搜救中
快訊／台中男「全身著火」！　警消急滅火仍成焦屍
遭判656年！前縣長貪汙98罪　囚21年2月確定
賓利跨界聯名威士忌是假的　台中酒商爽賺5500萬
孔鏘生怪病腳腫如麵龜　遍尋名醫無效只盼不用截肢
TOYOTA「全新大空間休旅」比RAV4更實用　台灣註冊有望

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貪污判21年2月！前南投縣長「潛修佛法又多病」求情　法官打臉

正面對決片！台中大安溪橋砂石車左轉撞聯結車　1駕駛受困　

快訊／林口火力發電廠前驚傳船難！3人落水…1人失聯搜救中

快訊／台中男倒地「全身著火」！警消急滅火仍燒成焦屍

前南投縣長李朝卿貪污98罪！打苦情牌求放過　囚21年2月確定

過年送禮小心！這款賓利跨界聯名威士忌是假的　酒商爽賺5500萬

韓國毒品利潤高！他從泰國空運19.7公斤安毒　黑幫想出境栽了

騎機車闖平交道「只差11秒」險釀火車整列翻覆　阿伯慘了

綠營提《憲訴法》暫時處分　憲法法庭今「依法處理中」年後揭曉

男違規被攔查竟手握喪屍煙彈　辯「不知修法」整車毒品一鍋端

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

貪污判21年2月！前南投縣長「潛修佛法又多病」求情　法官打臉

正面對決片！台中大安溪橋砂石車左轉撞聯結車　1駕駛受困　

快訊／林口火力發電廠前驚傳船難！3人落水…1人失聯搜救中

快訊／台中男倒地「全身著火」！警消急滅火仍燒成焦屍

前南投縣長李朝卿貪污98罪！打苦情牌求放過　囚21年2月確定

過年送禮小心！這款賓利跨界聯名威士忌是假的　酒商爽賺5500萬

韓國毒品利潤高！他從泰國空運19.7公斤安毒　黑幫想出境栽了

騎機車闖平交道「只差11秒」險釀火車整列翻覆　阿伯慘了

綠營提《憲訴法》暫時處分　憲法法庭今「依法處理中」年後揭曉

男違規被攔查竟手握喪屍煙彈　辯「不知修法」整車毒品一鍋端

貪污判21年2月！前南投縣長「潛修佛法又多病」求情　法官打臉

台尾牙「最大紅包出爐」！加碼一人獨得 艾力克斯主持驚喊：誇張

SCFI今日下跌4.01%　21日下修後運價穩住、估年假後續跌

劉以豪電梯偶遇鄰居「下半身只穿四角褲」　緊急低頭…結局曝光！

北部「2字頭」建案登場！2房高樓有海景、3房高坪效「鴻灃悦」幫小資輕鬆成家

Ozone分組廚藝對戰　三杯雞竟變成「全黑黑暗料理」太驚人

正面對決片！台中大安溪橋砂石車左轉撞聯結車　1駕駛受困　

萬代STEAM春節特賣將展開：黑暗靈魂、小小夢魘...最低2.5折

OpenAI推人工智慧助理Operator　暫限美國訂戶使用

台中燈會「女媧主燈」撞臉引熱議！設計團隊解釋了：屆時一定精采

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

社會熱門新聞

快訊／北市原民大樓「驚傳左傾」！磁磚碎裂掉落

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

即／餐敘返家後！北榮胸腔科主任柯信國倒地猝逝

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

28歲脫緬者：詐騙未達標電刑「撐不到過年」

24歲男慢速撞擊特斯拉　離奇死在駕駛座

保時捷代步「床下全是LV」　9人吸金44億

即／朱學恒主動提前入監過年　強吻鍾沛君判刑11月

誘拐台人淪豬仔　傳黑道組「復仇者聯盟」追牽線女

彰化惡火「奪2命」母女昏迷中！從日本連夜趕回　阿嬤悲痛：有呼吸的要先顧好

5億高中生「配偶夏男」確定入獄　兄姊加入爭產

小情侶騎車撞上違規車1死　肇事男判9月

苗栗議員陳光軒2度酒駕　民進黨開除處分急轉彎

8台人淪豬仔　家屬祭出「以黑制詐」

更多熱門

相關新聞

賓利「首款電動休旅」借殼測試

賓利「首款電動休旅」借殼測試

英國層峰品牌賓利（Bentley）去年延後電動車策略，從原訂2030年轉型成電動車品牌延後至2035年，而首款電動車將在明年登場，原廠也形容是「豪華都會電動休旅」。最近這款車似乎正在「借殼測試」，預料很快就會有消息。

人頭馬蛇年限定繽紛如畫

人頭馬蛇年限定繽紛如畫

性侵案波及美樂蒂聯名！麥當勞2點回應

性侵案波及美樂蒂聯名！麥當勞2點回應

麥當勞美樂蒂聯名活動喊卡、金迎招財系列延後上市

麥當勞美樂蒂聯名活動喊卡、金迎招財系列延後上市

格蘭利威雙原酒12年限定版台開賣

格蘭利威雙原酒12年限定版台開賣

關鍵字：

賓利威士忌豪車聯名詐欺取財酒商

讀者迴響

熱門新聞

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

快訊／北市原民大樓「驚傳左傾」！磁磚碎裂掉落

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

快訊／江坤宇10年大約！最年輕億元男

即／餐敘返家後！北榮胸腔科主任柯信國倒地猝逝

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！

大砍預算「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面