過年送禮小心！這款賓利跨界聯名威士忌是假的　酒商爽賺5500萬

▲中檢偵破一起假的賓利聯名威士忌，4名酒商爽賺5500萬，遭起訴。（圖／台中地檢署提供）



記者許權毅／台中報導

台中地檢署偵破一起酒商侵權威士忌案件，郭男等4人向在英國成立、專門仿冒賓利汽車的不肖公司，取得代理權後，自英國進口麥芽威士忌、調和威士忌，給不知名廠商分裝，甚至謊稱是「不含穀類麥芽威士忌」，不少民眾被賓利聯名名號吸引，因此受騙上當，4人爽賺5500萬，檢方調查後依詐欺取財等罪起訴。

中檢調查，郭男與陳男、許男、蕭男等人均為鼎航商物科技公司股東兼員工，明知賓利汽車已向我國經濟部智財局登記商標，亦明知特定產地證明標章，為蘇格蘭威士忌協會，有向智財局申請註冊核准，取得產地證明標章。

檢方說，郭等4人明知「Bentley Group By ShareLtd.」公司，是他人意圖仿冒賓利公司商標，進而在英國設立登記之公司，與真正的賓利公司毫無關係，4人仍為牟利與該山寨公司洽談代理權。

郭男等人在台灣設立「台灣賓利酒業有限公司」，並自英國進口進口麥芽威士忌、調和威士忌，經由不知情分裝廠混合、兌水後，分裝至貼有賓利酒瓶，使用本案產地證明標章，且未標註「分裝商」之資訊，刻意隱匿在台分裝之事實，更將調和式威士忌不實標註為，不含穀類之麥芽威士忌。

檢方查出，郭男等人在社交網站、粉絲社團發文行銷，宣稱「豪車Bentley跨界聯名」，以高於市值價格購入威士忌，不法所得高達5500萬餘元。

檢方批，郭等4名被告仿冒商標、產地證明標章，獲取暴利，使外界將我國與山寨商標印象連結，嚴重破壞我國智慧財產權形象以及商業秩序，且犯案後態度不佳、飾詞狡辯，依詐欺取財、商標法等罪起訴，沒收不法所得，建請法院從重量刑。

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