宜蘭點將／林姿妙案攪動布局　綠4選將「收復失土」只待整合

▲宜蘭縣長林姿妙涉貪被判刑，為2026宜蘭選戰投下震撼彈。（圖／記者游芳男攝）



記者杜冠霖／台北報導

宜蘭縣長林姿妙涉犯貪案，一審遭判處有期徒刑12年6個月更遭停職。林姿妙涉貪案也為2026宜蘭縣長選戰投下震撼彈，藍營不分區立委吳宗憲雖未表態，卻勤跑宜蘭，積極參與宜蘭事務；白營放話不缺席，陳琬惠可能捲土重來，在三腳督重演可能性極高狀況下，綠營士氣大振要拚藍天換綠地，目前已有四名人選浮上檯面，除資深民代、中央級政要還有地方頭人，競爭激烈。

國民黨布局2026縣長選舉，然而，林姿妙案爆發後，原先點名的人選包含林姿妙女兒林羿伶、議長張勝德都表態無意參選，傳出黨內擬拱吳宗憲接班林姿妙，吳宗憲也相當積極，不僅開始熱衷關注地方議題，就連元旦升旗都跑到宜蘭場，讓現場民代議論不已。

地方人士認為，吳宗憲近期確實積極，但以宜蘭的選區特性，「空降」會非常劣勢。該人士舉林姿妙為例，他表示，林姿妙完全是跑攤型的縣長，她大大小小的地方活動都不會錯過，從早上五六點就會親自去社區送遊覽車、路過工地還會請助理準備飲料，跑攤幾乎是事必躬親，就是要讓所有縣民都看到她本人，「林姿妙是把縣長當里長在做，但也幾乎沒有進市長辦公室。」

考量到宜蘭選區特性，「空降」相對不利，吳宗憲與宜蘭並無特別淵源，加上沒有深厚基層人脈及布樁，就算形象好也難以獲得選民支持，藍營群龍無首，加上在宜蘭縣長、立委選戰都曾取得一定成績的前民眾黨立委陳琬惠有意捲土重來，「藍白合」幾乎無望，綠營士氣大振，力圖藍天換綠地。

民進黨內部被點名人選包含：行政院政務委員兼公共工程委員會主委陳金德、冬山鄉長林峻輔、前立委陳歐珀，以及傳出賴清德多次勸進的宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳。

檯面上人選部分，陳金德曾代理宜蘭縣長，現有中央行政經歷又與當地淵源頗深，但陳金德爭議也多，曾因公職任內經營文創公司及民宿遭監察院全票彈劾；擔任中油董事長期間也曾因中油供氣中斷造成全台大停電，且賴清德曾赴宜蘭與地方要角會面，他大力感謝陳金德輔選卻也直言陳「不適合選縣長」。

在地強棒還有前綠委陳歐珀，陳因被在野黨指控涉入im.B詐騙案，為顧全大局宣布退出2024立委選戰，後雖未被起訴仍沉寂至今，但一直有在當地走動，在地人士觀察，陳歐珀確實有可能投入2026選戰，但目前看板都是陳跟妻子徐慧諭合掛，考量到陳歐珀本人形象問題，徐慧諭可能「代夫出征」的傳言應非空穴來風。

該人士觀察，冬山鄉長林峻輔同樣積極，頻頻在地方走動，基層實力堅實也有機會更上一層樓。另外，傳出賴清德屬意宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳，林是律師出身，形象清新，地方人士認為，林國漳是地方各派系最大公約數，但林本人意願不高，賴清德親自勸進也尚未點頭，2026選戰還難下定論。

