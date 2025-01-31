　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宜蘭點將／藍無強棒、綠拚翻轉　4選將「收復失土」只待整合

▲▼ 宜蘭縣長林姿妙到庭聽判。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭縣長林姿妙涉貪被判刑，為2026宜蘭選戰投下震撼彈。（圖／記者游芳男攝）

記者杜冠霖／台北報導

宜蘭縣長林姿妙涉犯貪案，一審遭判處有期徒刑12年6個月更遭停職。林姿妙涉貪案也為2026宜蘭縣長選戰投下震撼彈，藍營不分區立委吳宗憲雖未表態，卻勤跑宜蘭，積極參與宜蘭事務；白營放話不缺席，陳琬惠可能捲土重來，在三腳督重演可能性極高狀況下，綠營士氣大振要拚藍天換綠地，目前已有四名人選浮上檯面，除資深民代、中央級政要還有地方頭人，競爭激烈。

國民黨布局2026縣長選舉，然而，林姿妙案爆發後，原先點名的人選包含林姿妙女兒林羿伶、議長張勝德都表態無意參選，傳出黨內擬拱吳宗憲接班林姿妙，吳宗憲也相當積極，不僅開始熱衷關注地方議題，就連元旦升旗都跑到宜蘭場，讓現場民代議論不已。

地方人士認為，吳宗憲近期確實積極，但以宜蘭的選區特性，「空降」會非常劣勢。該人士舉林姿妙為例，他表示，林姿妙完全是跑攤型的縣長，她大大小小的地方活動都不會錯過，從早上五六點就會親自去社區送遊覽車、路過工地還會請助理準備飲料，跑攤幾乎是事必躬親，就是要讓所有縣民都看到她本人，「林姿妙是把縣長當里長在做，但也幾乎沒有進市長辦公室。」

考量到宜蘭選區特性，「空降」相對不利，吳宗憲與宜蘭並無特別淵源，加上沒有深厚基層人脈及布樁，就算形象好也難以獲得選民支持，藍營群龍無首，加上在宜蘭縣長、立委選戰都曾取得一定成績的前民眾黨立委陳琬惠有意捲土重來，「藍白合」幾乎無望，綠營士氣大振，力圖藍天換綠地。

民進黨內部被點名人選包含：行政院政務委員兼公共工程委員會主委陳金德、冬山鄉長林峻輔、前立委陳歐珀，以及傳出賴清德多次勸進的宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳。

檯面上人選部分，陳金德曾代理宜蘭縣長，現有中央行政經歷又與當地淵源頗深，但陳金德爭議也多，曾因公職任內經營文創公司及民宿遭監察院全票彈劾；擔任中油董事長期間也曾因中油供氣中斷造成全台大停電，且賴清德曾赴宜蘭與地方要角會面，他大力感謝陳金德輔選卻也直言陳「不適合選縣長」。

在地強棒還有前綠委陳歐珀，陳因被在野黨指控涉入im.B詐騙案，為顧全大局宣布退出2024立委選戰，後雖未被起訴仍沉寂至今，但一直有在當地走動，在地人士觀察，陳歐珀確實有可能投入2026選戰，但目前看板都是陳跟妻子徐慧諭合掛，考量到陳歐珀本人形象問題，徐慧諭可能「代夫出征」的傳言應非空穴來風。

該人士觀察，冬山鄉長林峻輔同樣積極，頻頻在地方走動，基層實力堅實也有機會更上一層樓。另外，傳出賴清德屬意宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳，林是律師出身，形象清新，地方人士認為，林國漳是地方各派系最大公約數，但林本人意願不高，賴清德親自勸進也尚未點頭，2026選戰還難下定論。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美航「罹難者屍體」被安全帶綁在椅子上！　恐怖救援過程曝
快訊／台南驚悚車禍！　機車騎士摔落大排命危
快訊／北雲餐廳爆食物中毒7人就醫！　遭勒令停業
獨／罕見巧合！南部地震波助攻　她腰痛爆竟是「體內落石」
60萬粉絲樂天女神曾是亞洲小姐！　嘎琳超狂背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曝賴清德執政後「奇特現象」　黃揚明：現階段民進黨有點氣急敗壞

國會大叔比賽「拍照拳擊」練閃躲功　鍾佳濱圍巾包臉險墊底

賴清德新年再提「中國對台統戰嚴重」　喊話全民共同守護國家

郭正亮預言大罷免結果！　分析綠營罷不掉最恨的「3藍委」

宜蘭點將／林姿妙案攪動布局　綠4選將「收復失土」只待整合

2026百里侯／吳宗憲戰宜蘭、新竹禮讓黃國昌？　藍白合未秀底牌

影／蔡英文攜愛犬陽明山走春！　靠「這一味」收服「公認的帥哥」

立法院大嘻哈　吳沛憶、蘇巧慧、邱議瑩、黃捷新年攜手挑戰RAP

過年也要運動！藍委揪團PK打棒球　張嘉郡被封「練武奇才」

柯建銘喊大罷免　黃國昌嗆賴政府：執政成績單空白專搞鬥爭

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

問義大利尪是否穿太少？　他搞笑模仿語氣：妳很煩內

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

【嘉義5.6地震】台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛畫面曝！

曝賴清德執政後「奇特現象」　黃揚明：現階段民進黨有點氣急敗壞

國會大叔比賽「拍照拳擊」練閃躲功　鍾佳濱圍巾包臉險墊底

賴清德新年再提「中國對台統戰嚴重」　喊話全民共同守護國家

郭正亮預言大罷免結果！　分析綠營罷不掉最恨的「3藍委」

宜蘭點將／林姿妙案攪動布局　綠4選將「收復失土」只待整合

2026百里侯／吳宗憲戰宜蘭、新竹禮讓黃國昌？　藍白合未秀底牌

影／蔡英文攜愛犬陽明山走春！　靠「這一味」收服「公認的帥哥」

立法院大嘻哈　吳沛憶、蘇巧慧、邱議瑩、黃捷新年攜手挑戰RAP

過年也要運動！藍委揪團PK打棒球　張嘉郡被封「練武奇才」

柯建銘喊大罷免　黃國昌嗆賴政府：執政成績單空白專搞鬥爭

胖貓偷搗蛋！撐起「小短腿」猛抓　得逞後叼戰利品逃跑

香港春節習俗變化大！　「過年氣氛」漸失…花攤減少了

初二凌晨3點載客去機場　「乘客1暖舉」感動計程車司機：早起值得

大年初三新春團拜！賴清德至西螺福興宮　敬獻「澤霈遐方」匾額

重案回顧／逆子斬母頭丟中庭！沒掉一滴淚　一度獲判無罪原因曝光

不想回家過年！陳珮甄出國度假曝「家庭難解心結」：停止內耗

台中消防局斥資350萬添1神器　揪出縱火真相

曝賴清德執政後「奇特現象」　黃揚明：現階段民進黨有點氣急敗壞

《台灣尚勇》進校園！辣媽副會長「為子練舞」　被笑可做吉祥物　

快訊／台南165線驚悚車禍　機車騎士遭撞飛...摔落大排送醫不治

髮線髮旋太明顯很困擾？　梳子+Z字型讓分髮線消失

政治熱門新聞

警衛提醒「剩5分鐘」！柯文哲探父挽臂狂掉淚

郭正亮預言大罷免結果！　分析綠營罷不掉最恨的「3藍委」

高虹安、鄭正鈐罷免連署破7萬份　柯建銘：雙倍達標顯示基層不滿

罷免李彥秀連署破2.3萬份　林濁水點「他」是關鍵：皇帝級摧票功力

桃園點將／基層憂無母雞帶頭　綠2潛在人選鴨子划水盼扭轉頹勢

民眾貼「臺灣尚勇」春聯竟遭撕下　蔡其昌不捨發聲

柯美蘭哽咽曝柯爸病況！不插管、僅靠鼻胃管灌食　四肢已萎縮

全台掀大罷免潮　蔣萬安3問轟：民進黨當家鬧事民眾同意？

初二回娘家　蔣萬安Po與妻騎車照

台中點將／蔡其昌「贖罪心態」內戰氛圍淡？　何欣純想翻轉要拚1關鍵

柯建銘喊大罷免　黃國昌嗆賴政府：執政成績單空白專搞鬥爭

雲林女議員嚴重車禍後首露面　自曝傷勢現況：左眼目前還是看不見

回顧台灣黑鷹2次重大事故奪14命　沈一鳴上將殉職震撼國內外

桃園點將／看準綠營桃園缺戰將　張善政「友白不鬥綠」拚連任

更多熱門

相關新聞

郭正亮預言大罷免結果！　分析綠營罷不掉最恨的「3藍委」

郭正亮預言大罷免結果！　分析綠營罷不掉最恨的「3藍委」

大罷免潮來臨，民團春節不停歇，持續在各地發起罷免連署，近日更傳出多位藍委第一階段門檻已經達標。對此，前立委郭正亮分析，罷免一定要熱戰，因為風險是存在的，而綠營最恨的還是台北市三個藍委「徐巧芯、羅智強、李彥秀」，可是他們無能為力，李彥秀沒有仇恨值、徐巧芯則會熱戰反擊，最終都不會罷免成功，民進黨不要搞到最後被罷免的比國民黨還多，這個可能性很高。

雲林女議員嚴重車禍後首露面　自曝傷勢現況：左眼目前還是看不見

雲林女議員嚴重車禍後首露面　自曝傷勢現況：左眼目前還是看不見

罷免李彥秀連署破2.3萬份　林濁水點「他」是關鍵：皇帝級摧票功力

罷免李彥秀連署破2.3萬份　林濁水點「他」是關鍵：皇帝級摧票功力

高虹安、鄭正鈐罷免連署破7萬份　柯建銘：雙倍達標顯示基層不滿

高虹安、鄭正鈐罷免連署破7萬份　柯建銘：雙倍達標顯示基層不滿

直言大罷免「非台灣之福」　韓國瑜曝心聲：西瓜皮擦屁股沒完沒了

直言大罷免「非台灣之福」　韓國瑜曝心聲：西瓜皮擦屁股沒完沒了

關鍵字：

宜蘭縣長貪案選戰國民黨吳宗憲

讀者迴響

熱門新聞

年節遊客瘋賞雪！合歡山業者、司機裝雪鍊猝死

初一走春迎財神！　第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

《報告班長》張立威過世享年56歲

控「賀軍翔性侵」女荷官身分起底！　竟是竹聯大哥女兒

快訊／輝達宣布：DeepSeek-R1可在NVIDIA NIM使用

《報告班長》張立威最後身影！　暴瘦臉頰凹陷

帶全家環島後「渣夫失聯」！妻存款被領光剩87元

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

台中一家八口一氧化碳中毒　夫妻抽搐眼上吊

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

低溫獨自3天！女登山被留下失聯剩背包

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面