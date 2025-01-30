胖子福音！美發明「減肥疫苗」大吃也能瘦　每周1次抑制脂肪增加

▲美國研究團隊發明一種「減肥疫苗」，從根本阻止脂肪生長。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

過年暴吃怕發福？美國一個研究團隊就研發出一款新的「減肥疫苗」，與過往降低食慾、增加飽足感的方式不同，這款新疫苗是靠著降低身體的發炎指數，使身體不容易囤積脂肪，從根本解決發胖的因素。不過這項疫苗目前僅對小鼠進行試驗，尚不清楚疫苗在人類身上的具體效果以及是否會帶來其他副作用。

根據《每日郵報》報導，與目前熱門的減肥藥物司美格魯肽（Ozempic）不同，這款由美國科羅拉多大學研究團隊所研發的新款減肥疫苗並非透過增加飽足感來抑制食慾，而是從源頭阻止身體因發炎而變得容易發胖。

研究人員將存在於牛奶與土壤中的健康細菌「牝牛分枝桿菌」（Mycobacterium vaccae）採每周一次的方式注射到實驗小鼠體內，實驗結果證實，即便是餵食高糖高油的食物，只要是接種過疫苗的小鼠，幾乎都沒有出現體重增加的現象。

研究結果顯示，接種疫苗且進食不健康的小鼠，與未接種疫苗但維持健康飲食的小鼠，體重變化幾乎相同。因此研究人員在論文中指出，這項發現顯示該疫苗「能有效預防西方飲食導致的體重過度增加」。但他們也強調，這款疫苗在人類身上仍需進行更多研究。

專家認為，「牝牛分枝桿菌」可以減少由壓力引發的慢性發炎。高度加工的食物，如加工肉品、精製穀物與含糖飲料，都容易引發體內發炎，而發炎則會導致皮質醇（壓力荷爾蒙）上升，進一步使得身體更容易囤積脂肪。

不僅如此，發炎還會影響瘦體素（leptin）的分泌，進而擾亂新陳代謝與食慾調節，使人需要攝取更多食物才能感到飽足。

▲牝牛分枝桿菌成為減脂關鍵。（示意圖／VCG）

科羅拉多大學的綜合生理學教授暨研究資深作者克里斯托弗·洛里（Christopher Lowry）博士表示，「這項研究的驚人之處在於我們在動物實驗中觀察到，疫苗可以完全阻止因飲食導致的體重增加。」他進一步解釋，這顯示某些有益細菌，或許能幫助人類對抗西方飲食對健康造成的負面影響。

這篇研究於2024年12月發表在《大腦、行為以及免疫》期刊（Brain, Behavior, and Immunity），建立在過去關於「牝牛分枝桿菌」可減少體內發炎、進而影響體重的研究基礎上，實驗中，研究團隊將實驗小鼠分為3組，一組維持正常飲食且未接種疫苗，另一組餵食40%脂肪、40%碳水化合物（其中一半為糖類）與20%蛋白質的高熱量飲食，但未接種疫苗，而第3組則在相同高熱量飲食條件下接種疫苗。

疫苗每周接種1次，經過10週，未接種疫苗且食用高熱量飲食的小鼠，體重比健康飲食組增加16%，且內臟脂肪大幅上升。內臟脂肪容易囤積在內臟周圍，與心臟病、糖尿病等慢性疾病息息相關。然而，接種疫苗並進食不健康飲食的小鼠，體重變化則與健康飲食組無異，甚至內臟脂肪還比健康飲食組還少。