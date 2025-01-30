DeepSeek疑偷用5萬個「輝達GPU」！傳美與輝達台積電3方聯手要查了

▲AI獨角獸Scale AI 執行長爆料，DeepSeek擁有大約5萬個輝達最先進的H100 GPU。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

中國新AI模型DeepSeek的崛起對全球投下震撼彈，美國AI獨角獸Scale AI執行長Alexandr Wang日前接受CNBC採訪時透露，DeepSeek擁有大約5萬個輝達最先進的H100 GPU，數量比外界想像的更多。由於這款AI晶片已被禁止出口到中國，所以該消息也引發了廣泛討論。一名自稱是台積電的員工則在X爆料，自己農曆休假被召回開會，正在與輝達與美國國務院合作，追查旗下2023年至2025年H100和H800晶片的出貨量。

Scale AI執行長Alexandr Wang指出，DeepSeek其實擁有大約5萬個輝達最先進的H100 GPU，但他們不能說出來，因為這違反了美國實施的出口管制政策，「我相信他們擁有的比外界所想的還多，他們未來還會被出口管制與晶片管制所限制」。

▲有自稱內部人士的網友爆料，美國已經與輝達、台積電聯手調查DeepSeek的晶片來源。（圖／路透）

一名自稱是台積電員工的網友「Dr. Kim」在社群平台X上爆料稱，DeepSeek的發布日期與美國假期和川普總統就職典禮重疊，絕非巧合。她還指出，目前正值農曆新年期間，但自己和許多休假中的台積電員工都因此被召回開會，與輝達和美國國務院合作，追蹤2023年至2025年H100和H800晶片的出貨量。

▲網友自稱是台積電員工，不過目前該篇貼文已被刪除。（圖／翻攝自X）



該篇貼文隨即引發各國網友熱議，不過目前已經被刪除，連帶帳號都轉為非公開。而這名自稱是台積電員工的網友最早是由全球知名資訊科技網站「Tom's 硬體指南」所揭露，當時Tom's 硬體指南稱她是台積電員工，不過其身分的真實性仍有待確認。

CNN報導指出，如果DeepSeek確實獲得了先進晶片，那麼這將支持加強出口管制的論點。位於華盛頓的雷蒙詹姆斯金融公司分析師米爾斯（Ed Mills）指出，高端晶片的黑市非常活躍，而出口管制的執行情況實際上並不理想，還有很多需要彌補的漏洞，他建議對高端晶片進行更強而有力的執法和進一步限制。

米爾斯也提到，美國總統川普身邊有許多對中鷹派人物，如國務卿魯比歐（Marco Rubio），如果川普在人工智慧議題上對中國施加更大壓力，鷹派策略的支持者則認為，中國的AI紙牌屋可能會因此崩潰。

有人認為，DeepSeek的成功可能是在實施禁令之前就先儲備高端晶片，或是直接在黑市購買晶片。耶魯大學管理學院副院長索南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）直言，DeepSeek的崛起可能是「史普尼克時刻」（Sputnik Moment），不然就是波坦金時刻（Potemkin Moment），也就是說DeepSeek可能只是欺騙性的破壞，但也有可能帶來真正的破壞性。