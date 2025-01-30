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海巡署推動20噸以下船隻全加裝AIS　增購無人機加強海上監控

▲▼蒙古籍貨輪出沒海底電纜區域「詭異徘徊」，海巡署登船查了。（圖／記者賴文萱翻攝）
▲蒙古籍貨輪出沒海底電纜區域「詭異徘徊」，海巡署登船檢查。（圖說下同／記者賴文萱翻攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署去年風波不斷、先是金門海巡艇執法不慎撞擊大陸漁船釀生2死意外，引發大陸官方認為民氣可用，擴張對岸海警執法水域，導致金馬澎分署每天海巡人員駕船攔截疲於奔命，後來又爆發大陸偷渡客駕小艇直達我台灣淡水、林口海域，凸顯海巡署近岸防護量能有不足之處，對此海巡署長張忠龍特別在2024年10月在立法院會指出，若要加強海上監控管理，就必須修法推動20噸以下小型船隻全面安裝AIS（船舶自動識別系統）方能釜底抽薪解決問題，但該法案目前仍在院會討論中。

海巡署指出，為了防堵中國利用小型船艇對台海防進行壓力滲透測試，海巡署已經協調航港局、漁業署等相關單位，希望全面推動台灣船艇包含20噸以下的小型船隻全面加裝AIS船舶自動辨識系統，方便海上監控管理。

▲▼蒙古籍貨輪出沒海底電纜區域「詭異徘徊」，海巡署登船查了。（圖／記者賴文萱翻攝）

目前行政院已召集包含國安、漁業、經濟、航港等相關部門進行研商，海巡署方認為全面安裝包含更新近岸雷達、指揮管制系統、紅外線偵測等可有效提升船舶辨識度措施，提升海上交通安全，並可讓海巡岸巡人員及國軍等單位透過雷情偵蒐辨識率，快速篩檢靠近台灣海岸的可疑目標。

除此之外，海巡署也在大陸籍偷渡客闖台海岸件發生後，提報「海空一體、精銳海巡」的重大中長期程的專案審查計畫，希望透過建置岸際監控系統及添購無人機偵蒐載具，擴大岸巡人員及海巡船艦的巡邏、監控海域量能，目前該專案獲得主管機關海洋委員會同意，希望該計畫能順利通過施行，確保台灣海防巡護量能。

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