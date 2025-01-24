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解放軍前少校駕快艇直衝淡水河　判刑8月定讞...刑期只剩3周

▲▼阮芳勇 。（合成圖／記者黃宥寧攝）

▲中國男子阮芳勇駕艇橫越台灣海峽，突破海防直抵我方新北市淡水區，聲稱投奔自由 。（合成圖／記者黃宥寧攝）

記者黃哲民／台北報導

自稱曾任中國解放軍少校艦艇長的男子阮芳勇，去年（2024年）6月購買快艇，從對岸福建自駕直抵我方新北市淡水區老街渡船頭，聲稱要投奔自由等語，法官認為阮男明知中國地區人民未經許可不得進入台灣地區，且顯然相當了解我方海防，來台也並非僅止於政治理念，一、二審均依《入出國及移民法》判刑8月，最高法院駁回上訴定讞，但折抵在押天數，阮男所剩刑期僅約3周。

現年61歲的阮男去年6月8日深夜10點多，駕駛自購玻璃缸船體快艇，從對岸福建省寧德市三都港出發，途經我方馬祖東引周邊海域，再朝我方新北市淡水區直駛，隔天（9日）上午10點多，阮男駕艇從淡水河口一路駛進，都沒被海巡署等單位發現，直到擦撞1艘往返淡水與八里的渡船後打轉。

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署逮捕駕艇偷渡來台的阮芳勇。（資料照／記者張君豪翻攝）

渡船船長與船員見阮男形似正常觀光客、態度很配合，就好心幫阮男繫繩固定，但一聽阮男自稱「大陸人、偷渡的」，船長立刻說「完蛋了」、趕緊通報警方與海巡署，將留在浮動碼頭上的阮男帶回調查，先安置在移民署宜蘭收容所。

轄區士林地檢署同月（6月）17日提訊阮男，當庭逮捕並以涉犯《入出國及移民法》大陸地區人民未經許可進入台灣地區罪嫌、有逃亡之虞為由，向士林地院聲押禁見獲准至今，去年8月14日起訴。

阮男始終堅稱不滿被中國政府以政治原因限制出境，「要用這種出境方式反擊中國」、「來台灣要反擊中國共產黨對我的迫害」，聲稱要參加民主運動、對抗中共獨裁政權，「發誓一定要把它（中共）推翻」，因為中國以政治掛帥，在大陸就跟在大監獄一樣，沒有任何自由等語。

阮男自稱做過解放軍少校艦艇長，還手繪1份「福建沿海軍事部署情資」，當庭交給法官請求轉交給我方國安局、希望輕判，他表示不後悔來台灣，「知道台灣沒政治庇護，在法律上留下來有一定障礙，相信民主容得下我」。

但法官沒著重阮男有無軍職身分，而是依阮男自承在對岸經營房地產、出現欠稅欠款被調查、經商不順且找不到管道可解決等困境，認為阮男並非僅止於政治意見或民主理念而來台，且顯然相當了解我方海防，也知道未經許可不得擅自進入台灣地區。

法官認定阮男請渡船船長與船員幫忙報警、並留在原地等舉動，符合自首減刑條件，一、二審均判阮男8月徒刑，最高院駁回他的上訴、全案定讞。阮男先前聲請交保被駁回，羈押天數已超過7個月，抵扣刑期所剩僅約3周就將刑滿，出獄後將由國安單位與境管單位處理阮男去留。

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