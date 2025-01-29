斥資2億離島增設紅外線+機動熱顯像　海巡簡化指管系統鞏固海防



▲海巡署透過增設紅外線熱顯像現象系統、精簡指管系統及提高偷渡客通報獎金來防堵大陸刻意對台進行的壓力滲透。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

去年8月6日及9月14日台灣淡水海域和林口海域分別發生兩起大陸偷渡客駕駛橡皮小艇闖入台灣岸際的案例：兩名大陸男子分別從對岸福建省寧德市三都港、以及浙江省寧波市駕小艇直抵台灣海岸線，其中8月6日中共海軍艦艇長退伍的阮男（60歲）因遭海巡人員誤認為作業漁船，直到阮男在淡水渡船碼頭撞上交通船涉入海事糾紛後，上岸1小時後才遭海巡人員逮捕，另名王男（31歲）則駛抵林口區汕頭海岸10公尺處被釣客發現報警處理。

當時經海巡署說明，台灣本島雷達情蒐分工，設計在500噸以上大船越界由海軍監偵、500噸以下船舶則由海巡署岸際雷達監控，海巡署會透過岸際雷達的雷情系統與漁業署的AIS船舶定位系統相互比對，藉此釐清可疑訊號進行過濾。

但岸際連續遭有解放軍背景陸籍男子突破，肇因台灣漁業用船及民船並未全面加裝AIS船舶定位系統，導致該署岸巡人員只能透過目視判別，但台灣近海常見有小型漁船舢舨進行作業、可疑船舶過濾光靠岸巡人員目測判別，往往力有未逮。





經歷大陸透過小船、橡皮艇進行對台的壓力滲透測試後，海巡署從去年下半年起透過更新加強海上目標偵蒐系統（C4ISR、Command、Control、Communications 、Computers簡稱C4、Intelligence、Surveillance 、Reconnaissance，從指揮、控制、通訊、電腦、情報、監視、偵察各方面提升）及簡化指管流程，並優先在離島安裝固定紅外線熱顯像系統及紅外線熱顯像車輛，先透過包含在金門、馬祖、澎湖等離島先安裝5處固定式紅外線熱顯像系統，及添購5輛配置紅外線偵蒐功能的顯像車，藉以快速測定來傳動像，避免類似情況再度發生。

海巡署也鼓勵民眾主動通報有關偷渡客上岸的相關情資，並加碼通報獎勵，如查獲陸籍犯嫌將提高獎金到查獲每人5萬元，希望藉助全民防衛力量，強化台灣整體海防力量，確保台灣海防安全。

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