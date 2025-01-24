春節前夕掃蕩不法　金門海巡動員56人全面巡查海域

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

農曆春節將屆，國內各項民生物資需求大增，為防範陸船越界情事，杜絕走私偷渡案件，加強非洲豬瘟等邊境防疫，海巡署第十二巡防區指揮部於昨(23)日下午15時展開岸海擴大威力掃蕩專案勤務，辦理「114年春節前夕擴大威力掃蕩」，藉以強化金門地區海域及海岸執法能量，提升岸海巡邏密度，加強不法查緝，全力守護國家邊境安全，維護社會治安及確保國人安全。

▲海巡署23日展開岸海擴大威力掃蕩專案勤務。（圖／記者林名揚翻攝，下同）





本次岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩，由海巡署第十二巡防區指揮部統合金馬澎分署第九岸巡隊、艦隊分署第九海巡隊、金門查緝隊及海巡署偵蒐犬區隊，並邀請金門縣警察局金湖派出所派遣警力，採異地同步方式，金門地區共動員巡防艇4艘、汽車11部、機車4部、查緝人力56員，運用各項應勤裝備及高科技裝備，全面巡查金門海域及海岸地區，並針對港區、岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等易走私、偷渡地點，積極巡緝發掘不法，有效遏止不法情事肇生。





海巡署第十二巡防區表示，海巡執行任務24小時不打烊，秉持行政院「幫國家過好年，幫國人過好年」的精神，查緝走私、偷渡等不法行為，並嚴查「小三通」往來旅客禁止攜帶豬肉製品及管制物品入境，杜絕非洲豬瘟疫病入侵，向金門民眾宣示強力執法及守護國土的決心；提醒返鄉過節民眾，從事水域遊憩活動時，務必注意天候海象潮汐，確保自身安全；另民眾若發現不法活動，可撥打 「118 」免費服務專線檢舉，海巡署將立即派員前往處置。