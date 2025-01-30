淡水漁人碼頭走春迎金蛇　最靚美景伴您過好年

▲淡水漁人碼頭情人橋。（圖／新北市觀旅局提供）

記者郭運興／台北報導

2025年金蛇迎春，淡水漁人碼頭情人橋已披上大紅新衣迎接農曆新年，今年春節情人橋巨型春聯地貼「蛇福泰吉」，意為「全有賺錢」，祝福每位來到這裡的遊客在新的一年「蛇」麼都有，財運如「蛇」連綿不斷。新北市漁業處邀請大家過年來漁人碼頭走春迎金蛇，欣賞市郊漁港最靚美景及絕美夕陽，換上新裝的情人橋，除了年味十足，更為您討吉利，讓您蛇來運轉。

新北漁業處表示，春節來到淡水漁人碼頭，可以悠閒地在木棧道上散步，感受海風的輕拂及海洋氣息，欣賞如畫的海港美景，尤其是地標情人橋，從白天到夜晚的景色都各具風情—白日裡的情人橋，猶如白色風帆橫跨在港區，與周圍藍天相互輝映成美景，隨著夕陽的西下，金黃的光輝灑落水面，形成一幅美麗的畫卷，吸引不少遊客和攝影者來到這裡追逐絕美落日，而入夜後的情人橋照亮港區，更呈現出夜間不同的美麗景象，浪漫氛圍十足，是情侶約會的最佳場所。

此外，靠近漁人碼頭後哨出口附近的心型石滬也是必訪的浪漫景點，象徵愛與祝福的心型石滬，讓您留下難忘的春節回憶。

新北漁業處指出，淡水漁人碼頭除了美景與夕陽，多項設施也非常適合過年期間親子共遊!情人橋下附近的木棧道商店街旁有充滿童趣的幾米溜溜帽遊樂場，免費讓孩子們盡情玩耍，還有療癒身心的「幾米女孩藝術裝置」隱身港區，成為打卡熱點，走累了港區也有幾米漁人碼頭遊園車，帶著大家輕鬆遊漁港（過年營運時間為1/29-2/2每日下午1點至5點半，依現場公告為主；票價：遊園車總站-溜溜帽遊樂場站50元，返程優惠價30元），而木棧道下商店街的活海產、異國料理、海鮮炸物等美食，無論是海鮮大餐還是簡單的小吃，都是旅途中不可錯過的美味。

新北漁業處提到，港區內的福容大飯店，過年期間天天營業，推出「2025金蛇獻瑞團圓宴」，包含獨立包廂中式桌菜(每桌贈紅酒乙瓶、果汁暢飲，卡拉OK歡唱3小時)、阿基師觀海茶樓美味港點及西式百匯料理，還有期間限定的「蛇來運轉 好運迎春抽大獎」活動，活動期間消費滿額即可獲抽獎資格，最大獎「環島任你遊」。

新北市漁業處強調，本市推動「嗨漁港」，持續豐富漁港多元設施，讓漁港兼具漁業及休閒功能。歡迎闔家年節期間來淡水漁人碼頭走春，與情人橋巨型春聯打卡討吉利，讓最靚的河岸漁港風光、木棧道商店街的美食，伴您喜迎金蛇年，小朋友則可盡情暢玩溜溜帽遊樂場!祝福大家新年幸福滿滿、賺大錢，度過一個幸福美好的新春佳節。

▼歡迎闔家年節期間來淡水漁人碼頭走春，與情人橋巨型春聯打卡討吉利，讓最靚的河岸漁港風光、木棧道商店街的美食，伴您喜迎金蛇年。（圖／新北市漁業處提供）