　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

淡水漁人碼頭走春迎金蛇　最靚美景伴您過好年

▲新北市政府今（18日）一口氣公佈10大河海趴系列活動。（圖／新北市觀旅局提供）

▲淡水漁人碼頭情人橋。（圖／新北市觀旅局提供）

記者郭運興／台北報導

2025年金蛇迎春，淡水漁人碼頭情人橋已披上大紅新衣迎接農曆新年，今年春節情人橋巨型春聯地貼「蛇福泰吉」，意為「全有賺錢」，祝福每位來到這裡的遊客在新的一年「蛇」麼都有，財運如「蛇」連綿不斷。新北市漁業處邀請大家過年來漁人碼頭走春迎金蛇，欣賞市郊漁港最靚美景及絕美夕陽，換上新裝的情人橋，除了年味十足，更為您討吉利，讓您蛇來運轉。

新北漁業處表示，春節來到淡水漁人碼頭，可以悠閒地在木棧道上散步，感受海風的輕拂及海洋氣息，欣賞如畫的海港美景，尤其是地標情人橋，從白天到夜晚的景色都各具風情—白日裡的情人橋，猶如白色風帆橫跨在港區，與周圍藍天相互輝映成美景，隨著夕陽的西下，金黃的光輝灑落水面，形成一幅美麗的畫卷，吸引不少遊客和攝影者來到這裡追逐絕美落日，而入夜後的情人橋照亮港區，更呈現出夜間不同的美麗景象，浪漫氛圍十足，是情侶約會的最佳場所。

此外，靠近漁人碼頭後哨出口附近的心型石滬也是必訪的浪漫景點，象徵愛與祝福的心型石滬，讓您留下難忘的春節回憶。

新北漁業處指出，淡水漁人碼頭除了美景與夕陽，多項設施也非常適合過年期間親子共遊!情人橋下附近的木棧道商店街旁有充滿童趣的幾米溜溜帽遊樂場，免費讓孩子們盡情玩耍，還有療癒身心的「幾米女孩藝術裝置」隱身港區，成為打卡熱點，走累了港區也有幾米漁人碼頭遊園車，帶著大家輕鬆遊漁港（過年營運時間為1/29-2/2每日下午1點至5點半，依現場公告為主；票價：遊園車總站-溜溜帽遊樂場站50元，返程優惠價30元），而木棧道下商店街的活海產、異國料理、海鮮炸物等美食，無論是海鮮大餐還是簡單的小吃，都是旅途中不可錯過的美味。

新北漁業處提到，港區內的福容大飯店，過年期間天天營業，推出「2025金蛇獻瑞團圓宴」，包含獨立包廂中式桌菜(每桌贈紅酒乙瓶、果汁暢飲，卡拉OK歡唱3小時)、阿基師觀海茶樓美味港點及西式百匯料理，還有期間限定的「蛇來運轉 好運迎春抽大獎」活動，活動期間消費滿額即可獲抽獎資格，最大獎「環島任你遊」。

新北市漁業處強調，本市推動「嗨漁港」，持續豐富漁港多元設施，讓漁港兼具漁業及休閒功能。歡迎闔家年節期間來淡水漁人碼頭走春，與情人橋巨型春聯打卡討吉利，讓最靚的河岸漁港風光、木棧道商店街的美食，伴您喜迎金蛇年，小朋友則可盡情暢玩溜溜帽遊樂場!祝福大家新年幸福滿滿、賺大錢，度過一個幸福美好的新春佳節。

▼歡迎闔家年節期間來淡水漁人碼頭走春，與情人橋巨型春聯打卡討吉利，讓最靚的河岸漁港風光、木棧道商店街的美食，伴您喜迎金蛇年。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 淡水漁人碼頭初春小旅行 欣賞絕美河海山色。（圖／新北市漁業處提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／阿里山公路落石狂砸！　一度雙向中斷
快訊／台南7樓高外牆被震落！　壓毀2車
快訊／10:43台南規模3.3地震　最大震度3級
全台有感！10分鐘「連續5地震」　嘉義人崩潰：1周沒好好睡覺
快訊／台中男嬰被丟大排死亡　全身赤裸「臍帶未剪」留上頭
快訊／最大震度為5強！　高鐵部分列車延誤
快訊／10:21連兩震！　最大震度4級
快訊／10:21又震！　最大震度4級
快訊／南部搖不停！10:15嘉義大埔規模4.3地震　最大震度
快訊／規模5.6「極淺層地震」　最大震度5強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

星座專家評新年運勢！台灣政治惡鬥更明顯　習近平犯太歲不宜亂做決定

曾預言武則天坐天！南鯤鯓國運籤抽下下籤　游盈隆：給當權者啟示

影／與朱育賢、陳子豪PK投球　忘講吉祥話！蔣萬安嚇到「綜藝摔」

解放軍初一派6共機、5共艦擾台　3顆空飄氣球軌跡圖看這裡

淡水漁人碼頭走春迎金蛇　最靚美景伴您過好年

北市「一日小旅行」推薦行程曝光　迪化休閒運動公園「甩油趣」

農業青年大使來向林佳龍拜年　餐桌展示台灣軟實力

DeepSeek遭質疑「站在巨人肩上的小人」　王定宇揭6大問題

帶著孩子參加「街頭尾牙」　張雅琳連6年為無家者送暖

新北點將／2026勝敗關鍵！綠營兩強棒較勁　春節後動向明朗

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

【萬用Lucy健康操】當你被拉進舞池但你不會跳舞：

南鯤鯓國運籤出爐「一重江水一重山」　廟方：字面上是下籤

【人體升降機】下樓梯爸爸自動蹲下背女兒XD

【呼喚阿公の咒語】萌娃站樓梯間叫阿公抱抱！5秒後阿公立馬從樓下出現XD

【上輩子是蛇嗎？】貓咪懶得動躺著滑出紙箱XD

星座專家評新年運勢！台灣政治惡鬥更明顯　習近平犯太歲不宜亂做決定

曾預言武則天坐天！南鯤鯓國運籤抽下下籤　游盈隆：給當權者啟示

影／與朱育賢、陳子豪PK投球　忘講吉祥話！蔣萬安嚇到「綜藝摔」

解放軍初一派6共機、5共艦擾台　3顆空飄氣球軌跡圖看這裡

淡水漁人碼頭走春迎金蛇　最靚美景伴您過好年

北市「一日小旅行」推薦行程曝光　迪化休閒運動公園「甩油趣」

農業青年大使來向林佳龍拜年　餐桌展示台灣軟實力

DeepSeek遭質疑「站在巨人肩上的小人」　王定宇揭6大問題

帶著孩子參加「街頭尾牙」　張雅琳連6年為無家者送暖

新北點將／2026勝敗關鍵！綠營兩強棒較勁　春節後動向明朗

LIVE／規模5.6地震全台搖晃　氣象署最新說明

吃飽就想睡！小心「過年病」找上門　中醫師教應急處理與日常保養

快訊／嘉義、台南連震！阿里山公路落石狂砸畫面曝　一度雙向中斷

運將偷親女醉客不認帳　刪行車紀錄器辯「她嘴裡還有嘔吐味」

海底石頭竟然動了！章魚版「隱形斗蓬」瞬間變色逃跑

小琉球、高雄港區1小時2人落水　海巡頂寒風下水成功搶救

真「旺財神器」金蟾蜍　年輕女上班族刮前看一眼中100萬

女星「1年床戰男友400次」！佳娜祖雄砲友變夫妻　4女星超前衛戀愛史

日網站票選「最催淚動畫」四謊、末日三問都上榜　前10名曝光

星座專家評新年運勢！台灣政治惡鬥更明顯　習近平犯太歲不宜亂做決定

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

政治熱門新聞

DeepSeek遭質疑竊取模型　他揭6問題

法鼓山除夕撞鐘108響　馬英九三希望

新北3處賞櫻景點曝光！　淡水、汐止、石碇賞山櫻花

曾預言武則天坐天！南鯤鯓國運籤抽下下籤　游盈隆：給當權者啟示

藍營鎖定罷免吳沛憶　賴清德、蔡英文初一「雙總統」規格助陣聯防

喊話讓民進黨「變成更少數」！　李艷秋秀8字春聯：別再當家生事

解放軍初一派6共機、5共艦擾台　3顆空飄氣球軌跡圖看這裡

連2年一起吃年夜飯　蔡英文同框蕭美琴

新北點將／國民黨2026不能輸的壓力！　李四川出線呼聲高

川普再點名台灣　總統府回應

北市點將／老將、中生代、奇兵浮上檯面　綠高層屬意「政策控」

新北點將／2026勝敗關鍵！綠營兩強棒較勁　春節後動向明朗

帶著孩子參加「街頭尾牙」　張雅琳連6年為無家者送暖

綠營新北市長內戰開打？蘇巧慧、林右昌同台　支持者搶喊：市長！

更多熱門

相關新聞

日本人都來這參拜　唯一有「活體白蛇」神社

日本人都來這參拜　唯一有「活體白蛇」神社

今年是蛇年，不少人在台灣走春走膩了，會選擇來到日本來趟不同風格的新年旅程，那不妨來日本山口縣岩國市「岩國白蛇神社」一睹國家天然紀念物「白蛇」活體，再收集內藏白蛇蛻去的蛇皮的御守，體驗「神的使者」給予的祝福。

今年逢「春打五九尾」　4生肖要「躲春」避煞氣

今年逢「春打五九尾」　4生肖要「躲春」避煞氣

媽嫌「紅包3600元太少」退貨：哥哥姊姊包得比妳多

媽嫌「紅包3600元太少」退貨：哥哥姊姊包得比妳多

林欽榮除夕慰問「救難火鳳凰」：注意安全

林欽榮除夕慰問「救難火鳳凰」：注意安全

台銀：蛇年金價看2大關鍵　震盪上行挑戰3千美元新高

台銀：蛇年金價看2大關鍵　震盪上行挑戰3千美元新高

關鍵字：

新北漁業處蛇年淡水漁人碼頭新年

讀者迴響

熱門新聞

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

快訊／南部10:11發生有感地震！國家警報響

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人

專訪／情色照拍到攝影師「下面站起來」　國民情婦：我做到了

快訊／10:11嘉義大埔規模5.6「極淺層地震」　最大震度5強

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！

5組絕美明星孕婦寫真

台灣YAMAHA召回8.1萬台機車！2車種有安全疑慮

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

初二回娘家！8禁忌誤踩恐衰家運一整年

一票男友「超愛開燈愛愛」爽炸！最美博士曝2招玩法

「奶霸本人自約」越女盜照攬客被逮

超正老婆墾丁飯店被拍！人夫綠了「一陣溫柔輸出」

快訊／台東男子陳屍「棉被蓋白骨」　半年後才發現

吊車大王初二「回哪個娘家？」　去年全顧到

更多

最夯影音

更多

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面