震不停！高副市長林欽榮除夕慰問「救難火鳳凰」：注意安全

▲高雄市副市長林欽榮前往消防單位慰問春節辛勞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

農曆新年即將到來，當家家戶戶都沉浸在闔家團圓的歡樂氣氛時，有一群無名英雄為了守護市民安全，全年無休24小時堅守崗位，處理民眾報案電話及各項救災救護勤務。高雄市副市長林欽榮於除夕當日在消防局長王志平陪同下，分別至右昌分隊、指揮中心及成功分隊慰勉這群辛苦的執勤人員。

本次慰問行程，林副市長特別至119指揮中心直接體驗，透過電視螢幕觀看消防車出勤途中所見畫面，目前高雄市新配發消防車裝設有車前攝影機並可將現場畫面同步回傳至指揮中心，有助於指揮中心人員直接掌握現場災害情況進行精準派遣。

▲高雄市副市長林欽榮前往消防單位慰問春節辛勞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林欽榮副市長特別致贈水果及新春紅包，慰問這一群全天候24小時值勤，守護市民的消防戰士們，也感謝他們犧牲了自己與家人歡度新年的時光，堅守崗位，希望同仁在執勤之餘，也能感受年節氣氛，也要留意出勤安全。同時也勉勵119值勤同仁認真對待每一通報案電話，做好各項派遣工作，外勤同仁則要注意出勤及救災安全。

消防局特別提醒市民朋友，加強居家安全的風險意識，做好各項防火措施，才能真正做到「防患於未然」。同時，最近地震頻傳，消防局也特別強調居家及營業場所，應做好地震減災的準備，遇到地震時，原則應謹記「趴下」、「掩護」及「穩住」三步驟來確保自身安全。