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媽媽嫌「紅包3600元太少」失望退貨：哥哥姊姊包得比妳多

▲▼紅包,紅包袋,蛇年!!!（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO紅包被退貨。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

農曆新年又到了！領完年終和尾牙抽中的獎金後，便迎來一年一度的重頭戲，也就是發壓歲錢，一名女網友表示，今年包了3600元的紅包給媽媽，結果媽媽卻說很失望，哥哥姊姊都包比較多，還把紅包退還給她，讓她心寒直呼「有必要這樣嗎？」貼文掀起討論。

有網友在Dcard發文，「過年紅包被退貨」，包了3600元的紅包給媽媽，但媽媽卻嫌金額太少，表示很失望，甚至將紅包錢退還給她，「但我心想，有必要這樣嗎？但我也懶得吵，她要退就讓她退」。

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媽媽提到，哥哥姊姊都包比較多，讓她很不是滋味，「我哥哥也是去年開始才包6600元，以前哥哥也都是3600元好幾年，這樣是我心態不好嗎？還是真的3600太少？」

貼文曝光，網友表示紅包金額是心意，「沒看過有媽媽這樣的，荒謬」、「有這種父母建議一率都不要包，去包給會感謝妳的人」、「真好，可以省一筆起來」、「從今年開始練習被討厭的勇氣和課題分離，嫌棄剛好收回」、「超荒謬，退回來妳就自己省起來，去吃好吃的」、「紅包本來就只是心意，要是我送紅包給人，結果被嫌少不收的話，我以後就不會包給那個人了」、「紅包包的是心意，不是用多少來衡量的」。

也有網友遇到相同的處境，「我媽雖然沒退貨，但表情跟反應很明顯表現出來，包8000塊她並不滿意」、「還好啦，有給6600被說給乞丐然後還收的」、「我媽也嫌少，但是都全收，然後不會給我紅包」。

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