今年雙春年又逢「春打五九尾」　專家：4生肖要「躲春」避煞氣

▲阿谷老師提醒，今天適逢雙春年、春打五九尾，4生肖要躲春。（圖／阿谷老師提供）

文／阿谷老師

2025蛇年是雙春年，又逢「春打五九尾」，是一個象徵吉祥、富饒的好兆頭。雙春年是指在農曆的一年內出現兩次立春，這是一種特殊的曆法現象。雙春年通常發生在農曆閏年，因為農曆的一年比太陽曆短，需要透過加入一個閏月來調整，從而出現兩次立春。

立春時間：

第一個「立春」出現在農曆大年初六（國曆二月三日）

第二個「立春」則出現在農曆十二月十七日

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雙春年是很吉利的一年，被認為會有加倍的豐盛。在傳統民間說法中，認為「兩春夾一冬，黄土變成金」，就是古人由長期的農事觀察中的出的結論，反映出這個年份的豐收與富饒。

而「春打五九尾」呢？

「春」是指立春，「五九」是冬至後「數九」的概念，從冬至當天開始，每九天為一「九」，總共分為九個「九」（共81天）。「尾」表示「五九」的尾端，也就是「第五個九天」的最後幾天，通常是冬至後的第41到45天。

「春打五九尾」的意思是立春正好出現在數九中的第五九的尾巴。在傳統民間說法中有很多俗諺，如「春打五九尾，叫花子跑斷腿」、「春打五九尾，喝油像喝水」、「春打五九尾，吃穿不用愁」，都認為在五九的最后一天立春，是一个好兆頭，暗示著今年的豐收。

今年逢雙春年，又逢春打五九尾，是一個非常吉祥，暗示豐收、富饒的一年喔！然而，在這個吉利的時間，也是有需要注意的地方。在節氣能量要進入「立春」時，立春是一個新舊交替、陰陽轉換的時節，氣場容易有衝突與動盪，有幾個生肖，切記要「躲春」避開煞氣對自己造成影響、並且進行修養、調整能量！

今年犯太歲的幾個生肖需要「躲春」，因犯太歲者在今年運勢波動較大，因此需要特別注意躲春來避開可能的不利影響。

需要躲春的人：

生肖蛇（巳）、生肖虎（寅）、生肖猴（甲）、生肖豬（亥）。

躲春時間：

立春交替的前後兩小時，2025蛇年的立春發生在2月3日夜晚22:10，因此2月3日夜晚21:10-23:10需進行躲春。

躲春方式：

1. 避免外出：留在家中，以避免接觸不良能量。

2. 避免與他人接觸：不參與社交活動，以避免他人能量沖撞。

3. 需要保持安靜不要喧鬧：不與他人爭執或交談，也盡量避免使用電子設備。

4. 放鬆身心：可以選擇閱讀經書、靜坐冥想或祈禱，保持內心平和。

除了以上幾個生肖之外，民眾也要注意，在這個躲春的時段，避免與自己屬相相沖的人互動，以避免氣場沖煞。

哪些屬相是相沖的呢？

1. 屬相蛇與屬相豬

2. 屬相牛與屬相羊

3. 屬相狗與屬相龍

4. 屬相兔與屬相雞

5. 屬相虎與屬相猴

6. 屬相鼠與屬相馬

2025蛇年雖然是個吉祥又富饒的一年，也還是有一些需要注意的禁忌，藉由躲春來靜心與調整能量迎接新年，無論是否犯太歲，都能為新的一年帶來一份心靈的寧靜與能量的補充！