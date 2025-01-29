媳婦獨自準備12道年菜…婆婆超不尊重　公公看不下去霸氣出手



▲有人妻獨自為全家人準備12道年菜，遭婆婆不尊重對待，公公霸氣包32000大紅包給她。（示意圖／謝中凡攝）

圖文／CTWANT

每逢農曆過年，家家戶戶幾乎都會準備豐盛的年菜。最近有一名職業婦女上網抒發心情，她獨自準備除夕12道年菜，卻遭婆婆問說「哪裡買」要買給自己女兒吃，在圍爐吃飯時還不斷下指令；結果連公公都看不下去，要婆婆好好吃飯，最後再包了32000元大紅包給媳婦。

有一名媳婦今（29）日匿名在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她透露自己是一名職業婦女，在除夕當天她獨自準備12道年菜，稱「雖不是什麽山珍海味，每一道都是親手打造」，自認已經夠厲害；且她準備年菜時，婆婆午睡到下午4時，到了祭祀祖先時才露個臉。

除夕晚上一家人圍爐吃飯時，原PO的婆婆稱讚這些年菜很好吃，卻脫口問「哪裡買」想要買來請她的女兒們吃，當下原PO兒子直接回答「這個沒賣是我媽自己做的」；原PO的婆婆接著繼續不尊重她，要她把雞湯的雞肉處理好給孩子們吃，要已經準備豐富年菜的她，沒辦法好好坐著吃飯。

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沒想到一旁的公公看不下去，直接對原PO的婆婆說，「不要這個也管那個也管，好好吃飯不行嗎？」事後公公包了一個32000元的大紅包，還溫暖跟原PO說，「辛苦了，初二一大早趕快回家看爸爸」。

貼文一出，讓大批網友羨慕不已，「讓人很感動的公公，因為辛苦有被看見」、「大多數的公公都比較會站在媳婦的立場思考問題，恭喜妳有個好公公」、「公公很給力，也辛苦妳了」；但也有不少網友好奇，「妳老公啥都沒說？」、「沒看到妳老公幫妳說話耶」。

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