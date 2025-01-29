春節塞車！長時間憋尿恐泌尿道感染　醫：可準備這種「糖」預防



▲春節出遊難免會遇上塞車，很容易因此導致泌尿道感染，醫師提供小偏方降低感染機率。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

春節長假即將到來，無論是返鄉團圓或出遊踏青，都可能面臨長時間坐車或搭飛機的情況。許多民眾會下意識減少飲水量以避免頻繁上廁所，顧家醫療總院長顧芳瑜提醒，水喝太少加上長時間憋尿可能讓泌尿道感染找上門，甚至增加反覆發作的風險，最好定時補充水分，或者補充高劑量的甘露糖來預防尿道發炎。

由於泌尿道感染的主因多為細菌附著在泌尿道或膀胱壁上，最常見的是大腸桿菌，其次為葡萄球菌或克雷伯菌等。因此若有預期需要憋尿的情況，例如長途旅行，顧芳瑜建議可以提前服用甘露糖作為預防措施。

顧芳瑜解釋：「甘露糖是一種單糖，結構與葡萄糖相似，能迅速進入體內，但不會被身體吸收，其分子結構會與大腸桿菌附著纖毛結合，阻止細菌附著在膀胱壁上，再透過喝水隨尿液排出體外。」他建議服用每日高劑量2000mg效果最佳。

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針對反覆感染泌尿道發炎的患者，顧醫師表示，有時會建議患者服用低劑量抗生素來控制病情，尤其是症狀與性行為有關者，例如血尿，通常建議在性行為後立即服用抗生素。頻繁感染者則可能需要每天服用一顆抗生素，以避免病情反覆發作。

顧芳瑜也強調，泌尿道感染發作不僅帶來疼痛與不適，嚴重時甚至會影響腎臟健康，因而維持良好的飲水習慣分仍是是維持泌尿道健康的重要基礎。

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