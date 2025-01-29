釜山航空起火「燒穿機艙頂」！　旅客憶驚悚瞬間：行李架傳爆裂聲

▲釜山航空客機起火，起火點為機艙後段的行李架。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓釜山航空一架客機28日晚間10時15分在金海國際機場發生火災，當時飛機正準備起飛前往香港，沒想到卻突然冒出大火，儘管機上176人皆順利逃生，但仍造成7人受傷，客機的機艙頂更是直接被燒穿。一名旅客事後回憶道，當時行李架最先傳出霹靂啪啦的爆裂聲響，隨後火勢竄出行李架，並蔓延至整架飛機。他也懷疑，起火原因可能是行動電源或是其他電子設備。

根據《韓聯社》報導，一名坐在靠近飛機尾部的乘客指出，事發當時行李架突然傳出「霹靂啪啦」的爆裂聲，隨後冒出濃煙，懷疑是行動電源或是其他電子設備爆炸引發火勢。該乘客表示，當時空服人員要求所有乘客坐好，並拿來滅火器試圖滅火，然而此時濃煙已經竄出，行李架上甚至不斷噴出火花。

由於機艙開始濃煙瀰漫，一名坐在緊急出口旁的乘客便打開了緊急逃生門，空服人員則是打開另一扇逃生門，其他乘客也立刻使用逃生滑梯疏散。該名乘客回憶道，現場非常混亂。

▲該起事故共造成7人受傷。（圖／路透）



不僅如此，也有乘客透露，空服人員的逃生引導慢半拍。根據YTN報導，一名女性乘客指出，發生火災後，許多乘客要求坐在逃生門旁的空服員打開逃生門，但是對方卻不為所動，直到多名旅客開始瘋狂大喊，要求打開逃生門後，該名空服員才打開逃生門，並啟動逃生滑梯，讓其他乘客逃生。

一名坐在起火點附近的40多歲乘客表示，當時機組人員曾詢問附近旅客，「行李裡放了什麼東西？」但不久後濃煙迅速擴散，火光更是竄出行李架。原本有人想要打開行李架滅火，但是隨即遭空服人員制止。

起火的客機共載有176名乘客與機組人員，所幸所有人員都透過逃生滑梯成功撤離，無人喪生，但仍有7人在疏散過程中受到輕傷。當地消防單位共派出68輛消防車與138名人員參與救援，並於28日晚間11時31分完全撲滅火勢。