東石港口宮推金媽祖+豪車+蘋果手機　萬人博杯試手氣與神結緣　

▲▼ 嘉義東石港口宮新年期間重頭戲博杯比賽 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

許多民眾趁著過年期間都會到廟宇拜拜，也藉由參加廟宇活動測試自己新年度的手氣或運氣，好為來年討個吉利。而嘉義地區香火頗為鼎盛的東石港口宮則規劃了一系列活動，讓民眾從小朋友到爺奶都有感參與，短短初一的一個上午湧進上萬人，若想走春集氣千萬別錯過！

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▲ 嘉義東石港口宮擲筊比賽不分老少都上場一試手氣 。（圖／記者翁伊森攝）

東石港口宮終年香火鼎盛，每年過年重頭戲就是公益慈善擲筊比賽，吸引各地信徒民眾到廟添加香油錢，藉由擲筊多者勝出，廟方更是提供黃金打造的媽祖，高級轎車以及機車，蘋果系列手機及平板，智慧型手表等讓信徒有機會測試自己是不是被神明恩寵順利拿下大獎，每年規模十分盛大，不少民眾紛紛掏錢試試手氣，以小博大，讓整個廟宇都籠罩在濃郁的宗教氣息中。

▲嘉義東石港口宮春節活動擲筊將金媽祖帶回家 。（圖／記者翁伊森攝）

「東石港口宮文化暨春節慈善博盃」比賽，從29日（大年初一）起至2月2日（大年初五），舉辦跨平安橋、鑽神轎、借發財金、點光明燈、發財燈、學士燈等祈福活動，藉由公益博杯比賽，送出豪華轎車以及機車及讓年輕世代喜歡的蘋果系列3C手機及IPAD、I-watch，打造跨世代公益活動，讓大家試試新年新手氣。

▲嘉義東石港口宮還有平安橋為民眾祈福 。（圖／記者翁伊森攝）

今年更有平安市集，提共各式樣冷熱食，還有氣墊兒童樂園，還有小丑變形金剛等人氣人偶發放氣球，還有下揖國小現場國樂表演，希望能突破去年30萬人潮紀錄。

▲嘉義東石下楫國小現場表演應景國樂 。（圖／記者翁伊森攝）

主委陳慶堂表示，截至29日上午金媽祖及汽機車等擲筊項目都有6至7杯的出現，人潮也將近5萬多人，今年新春期間初一至初五預計有機會突破過去30萬人潮，創下50萬人的新紀錄。

▲不少民眾趁新春期間到嘉義港口宮試試手氣與媽祖結緣。（圖／記者翁伊森攝）