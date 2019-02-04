大甲鎮瀾宮除夕夜搶頭香！今晚11點登場　「1萬8000元金媽祖」等你拿

▲2018年搶頭香精彩畫面。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮，下同）



地方中心／台中報導

除夕夜搶頭香是台灣傳統民俗活動，同時也是台中大甲鎮瀾宮的新年重頭戲，每年都吸引大批民眾參賽；此次於4日登場，將按照往例於晚間11時許舉行，今年頭香得主可獲得價值1萬8千元金媽祖，第2名和第3名民眾則可獲得價值8000元和3600元金媽祖。

大甲鎮瀾宮每年會在除夕夜晚間10時40分關廟門，並開始開春誦經祈福，等到11時子時一到，迎接大年初一時，廟方就會開啟廟門，此時排隊已久的香客就會群湧而上。而搶頭香活動結束後，廟方將會在廟埕發送豬年大甲媽祖平安紅包，讓民眾討個好彩頭。

▲金媽祖。



回顧去年，搶頭香活動拔得頭籌的是一名文化女大生，從側門狂飆衝進中庭，3秒就搶到頭香，成為史上第一個搶頭香的女信徒。廟方人員笑著表示，去年搶到頭香女大生有先來勘查路線，因此建議想要搶到頭香、討吉利的民眾，可以先到場勘查有利的路線。

除此之外，大年初四迎神日，廟方依往例在初三晚間子時（11時許）舉行「初四接神」誦經儀式，並抽出四季籤，也就是國運籤，將會是台灣人矚目的焦點。而大甲鎮瀾宮的春節活動將會延續到農曆正月十二日（16日），大甲媽北上參加媽祖光影展，遶境巡安。

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