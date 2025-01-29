台東縣府社會處年初一備熱食　邀街友呷平安+禦寒三寶度嚴冬

▲台東縣府社會處年初一備熱食邀街友呷平安。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆春節許多民眾都會選擇回家與家人團聚熱鬧過節，但有例如街友卻仍然選擇既有的生活方式。台東縣政府社會處同仁特地在大年初一準備了熱食和禦寒三寶暖心陪伴，希望讓沒有回家的街友不只在過年可以呷平安也能感受來自「社會」的溫暖，平安度過這波強烈的大陸冷氣團。



當民眾在家享受豐盛美味的佳餚之際，有台東縣政府社會處的同仁也和媽媽一起忙碌準備食材。原來社會救助及社工科於大年初一早上在社會處前廣場準備了熱騰騰的炒麵、熱湯等熱食，邀請了15位的街友一起來團圓用餐。由於正值冷氣團來襲擔心街友保暖措施不足，社會處還貼心準備暖暖包、保暖手套、保暖襪等禦寒措施。有街友們表示，雖然無法在家過節，但仍在春節假期感受到過節的溫馨氣氛。

社會處針對台東縣列冊街友，透過與人安基金會平安站合作，為街友提供短期安置、寒冬庇護及供餐服務；結合台東就業中心協助提供工作機會及職業訓練，希望能幫助獲得穩定收入與生活保障。每週五下午在社會處前廣場設置熱水沐浴車及理髮服務，滿足街友基本生活需求。為讓弱勢家戶安心過好年，台東縣政府團隊及各鄉鎮市公所春節期間不打烊，民眾在過年期間有緊急保護之個案需立即採行保護措施，可撥打113、110求助。

民眾若有遭逢急難事由需要啟動立即關懷及救助時，可以撥打1999縣民服務專線、1957福利諮詢專線或各公所電話尋求協助。社會處未來也將持續推動各項福利措施，讓更多弱勢家庭享受應有的社會支持。 在這個特殊的節日裡，無論是遊民、獨居老人，還是任何需要幫助的家庭，台東縣政府團隊的關懷都不會缺席，期盼共同營造一個更充滿溫暖的社會。