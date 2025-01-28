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12強國手邱智呈返台東過年　年初一感恩餐會與親友共享佳節喜悅

▲台東縣長饒慶鈴鼓勵再次為國爭光。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣長饒慶鈴鼓勵再次為國爭光。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在2024年第三屆WBSC世界棒球12強賽中，中華隊奪下冠軍，為全國帶來無比榮耀。其中台東金峰鄉出身的球星邱智呈表現亮眼，於農曆春節期間返回家鄉金峰鄉新興村與鄉親歡度佳節。為感謝台東鄉親對他的支持，邱智呈將於大年初一舉辦感恩餐會與親友共享佳節喜悅，並特別邀請台東縣長饒慶鈴參與盛會。饒慶鈴提前於27日下午到訪邱智呈老家，向其致意與祝賀，並贈送象徵勇士凱旋的「排灣族四排琉璃項鍊」，表彰其為台東爭光的卓越貢獻。

饒慶鈴表示，邱智呈是統一獅隊的明日之星，2024年表現卓越，總計出賽118場，擊出145支安打、4支全壘打，打擊率高達3成26，一舉拿下年度安打王與最佳十人外野手兩項榮譽。更於季後入選中華隊，並隨隊於12強賽奪冠，展現了非凡的實力。

其中，去年11月22日於東京巨蛋舉行的世界棒球12強賽中，中華隊在關鍵戰役中以6分差擊敗美國隊。當日，邱智呈臨危受命，於比賽第7局上場擔任首棒打者，擊出個人在12強賽中的首支安打，助中華隊開啟5分大局，奠定勝利基石，並成功挺進冠亞軍賽。

饒慶鈴指出，邱智呈不僅技藝精湛，更具備堅韌毅力與不懈精神，成為全縣的驕傲。他以行動證明，只要努力，無論來自何處，都能站上世界舞台。他也透露未來的目標是成為棒球教練，幫助更多熱愛棒球的年輕選手，將愛與力量傳遞下去。

饒慶鈴期許邱智呈在2025年新球季中持續發揮佳績，並期待他能入選2026年世界棒球經典賽資格賽，為國家再創榮耀，讓台東的光芒閃耀全球。

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