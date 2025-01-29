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大陸 大陸焦點 特派現場

DeepSeek創辦人家庭背景曝光！國中導師：他不是書呆子

▲▼梁文鋒國中畢業照。（圖／翻攝南方日報）

▲梁文鋒國中畢業照，他是最後一排右邊第6個。（圖／翻攝南方日報）

文／香港01

中國大陸國產大模型公司杭州深度求索（DeepSeek）開發的AI應用程式引發全球轟動，Deepseek創始人梁文鋒的背景也受到關注。據《南方日報》報導，梁文鋒來自廣東湛江吳川，目前已經返鄉過年，還於1月27日下午與舊時同學好友一起踢足球。

報導指，梁文鋒的初中班主任容先生表示，梁文鋒成長於一個很普通的家庭，父母為人很淳樸，都是小學語文老師。

▼梁文鋒受到大陸官方重視，不久前才出席國務院總理李強召開的會議。（圖／翻攝CCTV）

▲▼DeepSeek創辦人梁文鋒是李強座上賓！上周在國務院座談會「第四位發言」。（圖／翻攝CCTV）

梁文鋒從小成績優異，並在數學學科表現出極大天賦。容先生表示：「他初中就學完高中的數學，甚至已經開始學大學的數學，數學思維能力很強。」但他形容，梁文鋒並不是書呆子，很有自己的一套方法。

大學時期，梁文鋒讀的AI工程專業前景並不明朗，但他很有前瞻的眼光。據梁文鋒的高中同學兼好友陳先生介紹，「完全是白手起家，創業以來他還做過全自動繡花機等產品，不斷探索總結溯源。」

梁文鋒的家鄉吳川也被譽為「粵西唯一狀元故里」，據統計，吳川歷史上出過1名狀元、20名進士、165名舉人。

▲▼DeepSeek創辦人梁文鋒。（圖／翻攝CCTV）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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