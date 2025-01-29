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彰化南瑤宮初一抽出四季籤　關鍵年冬籤預示「先難後吉」

▲▼彰化南瑤宮初一抽出四季籤　關鍵年冬籤預示「先難後吉」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化南瑤宮初一抽出四季籤，象徵整體運勢的年冬籤預示「先難後吉」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、柯沛辰／彰化報導

彰化市南瑤宮大年初一擲筊抽出四季籤，在南瑤宮管理人、彰化市長林世賢及地方仕紳共同見證下，依循古法抽出代表全年運勢的四季籤。本次抽出的籤詩分別為人民籤、生意籤、六畜籤及年冬籤，為信眾提供新一年的運勢指引。值得一提的是，象徵整體運勢的年冬籤是「先難後吉」。

人民籤：中平至小凶，籤文為「良驥用拖車，輪蹄力不持，世間無百樂，到老伴農鋤。」

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南瑤宮解釋，籤文描繪良馬被用於拖車的景象，反映民眾可能面臨才能未獲適當發揮的處境。籤詩提示，民眾應審慎評估個人定位，避免陷入力不從心的困境。而「世間無百樂」揭示人生難免有不如意之事，「到老伴農鋤」則預示需以踏實勤勉的態度面對生活。

生意籤：大吉，籤文為「三奇最為良，求財大吉昌，若人逢此卦，萬事盡皆祥。」

南瑤宮解釋，本年度商業發展預測吉祥，「三奇」象徵天時、地利、人和俱備，有利於商業拓展與投資理財。籤詩預示本年度企業經營與創業活動皆具良好契機，建議把握時機，積極進取，當可獲得豐碩成果。

六畜籤：小凶至中平，籤文為「明珠失手中，美玉被塵蒙，卡和應難得，行人信未通。」

南瑤宮解釋，農牧業及相關資源需謹慎應對。籤詩以明珠失落、美玉蒙塵為喻，暗示產業發展可能遭遇溝通障礙或資源運用效率不彰的問題。「卡和應難得」與「行人信未通」更提醒相關從業人員應加強風險管理，建立完善的危機處理機制。

年冬籤：先難後吉，籤文為「筊筶好難前，求謀大吉昌，滿門多吉慶，童叟喜氣揚。」

南瑤宮解釋，年度整體運勢展現「柳暗花明」的發展趨勢。籤詩開首「筊筶好難前」表明年初可能面臨挑戰，但「求謀大吉昌」預示只要保持耐心與毅力，終將轉危為安。「滿門多吉慶，童叟喜氣揚」更描繪出家庭和樂、喜氣洋洋的美好景象。

林世賢表示，今年籤詩預示經濟發展大有可為，但也提醒我們在追求發展的同時，須懂得妥善發揮自身才能。尤其在農業及畜牧產業方面，更需謹慎應對可能出現的挑戰。整體而言，雖然年初可能面臨一些困難，但只要保持耐心、堅持不懈，必能迎來轉機。

▼南瑤宮大年初一抽出四季籤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化南瑤宮初一抽出四季籤　關鍵年冬籤預示「先難後吉」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▼彰化市長林世賢依循古法，抽出代表全年運勢的四季籤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化南瑤宮初一抽出四季籤　關鍵年冬籤預示「先難後吉」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化南瑤宮初一抽出四季籤　關鍵年冬籤預示「先難後吉」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

 
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