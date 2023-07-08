私吞南瑤宮519萬香油錢　「寺廟室」女公務員下場慘了

▲「寺廟室」女公務員私吞南瑤宮519萬香油錢，依貪汙罪判被判處5年2月有期徒刑。（圖／ETtoday資料照）



記者林彥臣／綜合報導

彰化市公所設有全台唯一的單位「寺廟室」管領境內15間廟宇，一名寺廟室的周姓女職員於2017年至2020年間，私吞南瑤宮519萬元香油錢被依貪汙罪起訴，法院一審認定周女非公務員，依侵占公有財物罪判刑3年10月，但二審法院認定「寺廟室」辦事員屬於公務員，撤銷改依貪汙罪判她5年2月，全案可上訴。

彰化地檢起訴指出，周女於1984年就進到南瑤宮擔任管理香油錢工作，公所至2015年依《宮廟管理法》將她納編為正式職員，屬於有法定職務權限之公務員，民眾所捐獻的油香錢、光明燈等款項收入，均為「南瑤宮」所有，應繳入彰化市公所寺廟專戶，屬公有財物。

周女在接受偵訊時坦承，她與丈夫育有1子，丈夫曾因吸毒入獄、出獄後又酒駕，再於2015、2016年間中風，家中只有她一人賺錢，因急需用錢，才會將歪腦筋動到媽祖頭上。

彰化地院一審認為，南瑤宮原始出資及設立者並不是國家和地方政府，信徒捐助之財產收益均屬廟方，周女實質上屬寺廟雇用人員，將她列為公務員並不合理，因此變更起訴法條，改依侵占公有財物罪判周女3年10月。

台中高分院二審認為，南瑤宮於日治時期為荒廢無人管領之寺廟，彰縣府依《監督寺廟條例》，將寺廟移交彰市公所代為管理，並且訂有《彰化市寺廟管理辦法》，待遇比照公務人員，認定周女應屬公務員，因此撤銷一審判決，改依「公務員侵占公用財物罪」，判周女5年2月，褫奪公權3年。全案可上訴。