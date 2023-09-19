300年首度封廟！國定古蹟南瑤宮將整修2年　另建行宮安奉媽祖

▲南瑤宮將整修封廟，公所另建行宮安奉媽祖。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國定古蹟彰化南瑤宮，又稱「彰化媽」建廟已有300多年歷史，香火鼎盛，是台灣信徒組織最大的媽祖廟，彰化市公所爭取6500餘萬元經費，進行主結構修復工程，公所在廟前建一座臨時行宮，擇日在農曆8月17日於(10月1日)將媽祖及神尊安座後，進行首度封廟，預定2年修復完成。

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▲南瑤宮將整修封廟，公所在廟前另建行宮。（圖／彰化市公所提供）

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢表示，南瑤宮修復工程分為兩期，第一期工程經費6500餘萬元，預定2年完工，工程項目包括主結構補強和木作、屋面、地坪等修復，目的是為保存南瑤宮的歷史價值和文化特色，並提升廟宇安全性和功能性。其次，南瑤宮彩繪裝飾繁複華麗，文化部於審查修復工程計畫時，特別要求將彩繪部分獨立進行，另以更詳盡完整的調查研究基礎進行修復規劃設計，市公所因此將彩繪列為二期修復工程，已於日前提出調查研究計畫，爭取今年底前獲文化部審核通過。

南瑤宮臨時行宮位於廟前廣場，採用鋼架結構，面寬7.4公尺、深11公尺，佔地約24.6坪。在南瑤宮修復工程的施工期間，以臨時行宮取代提供友宮、信眾參香祭拜，時間為每日上午6時至下午9時，參拜路線由中山路旁牌樓進入，參拜後由旁側出口或牌樓離開。10月1日的出火安座科儀盛大隆重，上午9時舉行出火團拜後請神、淨廟，10時迎請神尊遶行南瑤路、中山路、四維路、民族路、仁愛路、中山路進入臨時行宮，預定11時15分舉行安座團拜大典。