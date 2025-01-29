霧峰農會逆襲！靠「農民救星」影片爆紅網路吸百萬流量

▲霧峰區農會總幹事黃景建近日以「霧農大叔」在網上發布影片，光是一支「黑翅鳶」影片就獲得百萬流量。（圖／黃景建提供）



記者許權毅／台中報導

台中市霧峰區農會近日由總幹事黃景建化身「霧農大叔」，拍攝短片介紹霧峰在地美食、農會工作內容或是農務專業。但黃景建用輕鬆有趣的手法包裝，成功打入年輕人市場，像是其中一則影片介紹「農民救星黑翅鳶」單片有百萬次觀看，相當成功。

黃景建接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，霧峰區農會等13家農漁會組成台灣農創公司，希望想辦法把民眾更了解農產，經同仁建議，才會用年輕活力的方式包裝，用「霧農大叔」形象登場，以拍攝短影片的方式，介紹許多議題，像是推廣友善耕作、復育、保育類動物等等，但又不希望太過艱澀、嚴肅，重點則是不特意強調主軸，避免產生反感。

▲黃景建表示，影片都是以自然、不刻意的方式介紹主題，輕輕帶過，反而獲得更好成效。（圖／黃景建提供）



其中，以「農民救星，黑翅鳶守護農田」為題的短影音，簡單易懂，單支影片就突破100萬次觀看，內容講述過去農民都是以老鼠藥防治害鼠，但架設棲架後，讓黑翅鳶能到農田附近幫忙吃掉老鼠，一個月能趕走500隻老鼠。

黃景建說，短影片的規劃是有專業公司引導，當初也是想了許久，才決定上鏡頭，但既然做了，就要放開來做，也比較好進入狀況。「霧農大叔」預計製作40支影片，內容也會介紹菜市場、家政班，短短60秒左右，不著重產品介紹，反而是自然的互動，成功吸引年輕族群。

黃景建表示，自從製作短影片後，確實包含民生故事館等餐飲服務設施，客流都有明顯上升，酒品、米的銷量也有顯著提高。近期仍會發布與年節有關影片，保有自然風格，希望能更接地氣、傳農業，為台灣農業議題贏得更多的關注和支持。