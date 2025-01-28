▲新北瑞芳警除夕暖心行動，助韓籍遊客尋回遺失攝影機。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

在農曆除夕這天，新北市瑞芳警分局瑞芳派出所的警員莊迦翔與蔡家俊展現高度的專業與合作精神，成功協助韓國遊客OH SEOKJIN找回遺失的攝影機。這起事件不僅讓遊客感受到台灣的溫暖，也彰顯警方在節日期間依然堅守崗位、為民服務的精神。

28日下午16時至18時，新北市瑞芳警分局瑞芳派出所的警員莊迦翔與蔡家俊在執行值班與守望勤務時，接到來自韓國的遊客OH SEOKJIN的報案。OH SEOKJIN表示，他在搭乘瑞芳至金瓜石方向的825號公車時，不慎將一台黑色攝影機遺落在車上，未能及時帶下車。

瑞芳派出所所長林昆秀得知後，立即調閱該路線的監視器，確認OH SEOKJIN確實曾搭乘該班公車。警方隨即聯繫基隆客運，經確認後，客運總站內發現1袋黑藍色袋子，內含1台攝影機。警方迅速前往現場確認，該攝影機正是OH SEOKJIN遺失的物品，並立即將攝影機歸還給遊客。

OH SEOKJIN對警方的迅速處理與熱心協助深表感動，他表示，這次的經歷，讓他在異國他鄉感受到濃濃的溫情，並對台灣警方的專業服務讚譽有加。

在這個充滿團圓與溫暖的除夕夜，瑞芳警方的迅速行動不僅解決了遊客的困難，也讓這個新春佳節的氛圍更加溫馨。警方表示，將繼續保持警民合作，為社會大眾提供更好的服務，讓每一位來到台灣的遊客都能感受到這片土地的友善與熱情。