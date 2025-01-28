柯文哲除夕在北所　陳佩琪感傷「35年第一次獨自過」有時躲棉被哭

▲陳佩琪透露，這是夫妻倆35年來首次沒一起過舊曆年。（圖／翻攝臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，遭裁定羈押禁見。如今適逢除夕夜，柯文哲的IG也上傳一段影片，內容是妻子陳佩琪介紹給丈夫帶去的年夜飯，也談到「這是我們結婚35年來，第一次沒有一起過舊曆年」。

陳佩琪表示，她有製作柯文哲最喜歡的潤餅，但按照北所規定，捲成一捲是不符規定的，所以只能把餅皮、內餡分開送進北所。另外，前一天小年夜，她到北所外辦了一個陪柯P過年的小聚餐，也盡可能把小草們的心意帶進去，「能夠裝給他就裝給他。」

陳佩琪說，她送菜送了很長一段時間，早期有些不合格的菜會被北所退掉，那時候都會很感傷地把菜帶回家，一個人默默吃掉，「有時候想到這邊，就覺得...真的會把棉被矇在頭上，躲在棉被裡面哭，為什麼我先生，一個那麼好的醫師，跟那麼好的市長，他的施政業績，到最後卻被人家打成是弊案，真的沒辦法接受。」

除夕上午，陳佩琪到了北所接見室側門，也準備了一些菜，希望所有菜都能順利送入，「在這個年夜飯的時間，也是祝福大家，在來年的蛇年，能夠平平安安、順順利利，那大家的心願都能夠達成，當然也希望說我自己的心願能夠很順利的達成，謝謝大家，祝大家新年平安、健康順利、事事如意。」