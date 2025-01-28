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回老家過年！洗澡冷爆「1狀況超崩潰」　大票人秒懂：真的超痛苦

▲▼淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲許多人回老家，水不是太燙就是太冷，洗澡超級崩潰！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

冬天洗熱水澡超級舒服，然而過年回老家，洗澡猶如冰火五重天！一名網友崩潰直呼，回阿公家洗澡，調水溫的時候，往左一點點超燙，趕緊往右調卻冷爆，讓他崩潰又狼狽。文章曝光後，引來大票網友秒懂，「我婆家也是這樣，回去洗澡都超痛苦」、「可以的話幫阿公換熱水器吧！」

一名網友在Threads表示，過年回阿公老家過年，遇到最傻眼的一件事，因熱水器老舊無法恆溫出水，「剛剛洗澡時...往左邊調0.03公分變岩漿；往右邊調回來變冰河時代」，在如此冷的天氣裡，讓他洗得超級崩潰。

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原PO邊洗邊上演小劇場，甚至生動形容「根本就是航海王赤犬跟青雉在對打，然後我站在中間一樣！」

一票網友紛紛點頭苦笑，「我超懂你的感覺，婆家的就這樣，習慣用蓮蓬頭的我，不是凍死就是被燙死」、「我阿嬤家，一邊超級熱水，另一邊超級冷水」、「我婆家也是這樣，回去洗澡都超痛苦」、「這樣才是阿公阿嬤家」、「我阿嬤家也是，但他們洗都不會有問題」、「超級有畫面」、「讓你選擇2種料理方式：汆燙還是冰鎮」。

另有人直呼，「正確的做法，可以的話幫阿公換熱水器吧，過年你只洗幾次，他們每天都洗」、「過年回去也有這痛苦，我的解法是先調到熱水，水熱了往冷水拉一些，重複那短暫的溫水」、「要用大水盆洗澡，或是放水在臉盆裡，不然真的會冰火五重天」。

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