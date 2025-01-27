英媒：阻影子艦隊切電纜　台灣將中國52權宜船列黑名單

▲台灣將52艘使用權宜船旗的中國船隻列入黑名單。（圖／路透）

文／中央社

英國「金融時報」今天報導，為約束快速增加、引發全球安全疑慮的「影子艦隊」，台灣已將52艘使用權宜船旗的中國船隻列入黑名單，將追蹤並主動檢查。

報導指出，這種為逃避監管、以誤導的旗幟隱藏真實身分的老舊船隻，正呈爆炸式增加。

儘管國際社會的注意力集中在俄羅斯利用影子艦隊出口石油，以規避其因烏克蘭戰爭而招致的制裁，但這類船隻已不只有油輪，也對沿海國家構成愈來愈大的海上和國家安全風險。

這個月一艘破舊的中國貨輪疑似切斷台灣一條海底纜線，台北因此發起反制行動。在此之前，波羅的海已發生涉及中國和俄羅斯船隻的類似事件。

根據「金融時報」看到的黑名單，台北這項更嚴格的檢查制度針對的是懸掛喀麥隆、坦尚尼亞、蒙古國、多哥共和國和獅子山共和國旗幟航行的貨船，而這些貨船的船東公司在中國、香港或澳門註冊。

台灣海巡署一名官員表示：「斷纜事件提醒我們不合標準船舶帶來的風險，這對所有沿海國家都是風險，我們必須履行作為港口國的責任。此外，我們還面臨來自中國的額外風險。」

由於中國經常將商船納入軍事演習，並使用漁船作為海上民兵來主張有爭議的海洋主權，台灣官員擔心中國船隻可能被用於「灰色地帶作戰」。

喀麥隆、坦尚尼亞、蒙古國、多哥共和國和獅子山共和國等數十國允許船舶所有人無需居籍即可在該國註冊船舶，船東經常選擇這種權宜船旗，來規避本國更高的成本、更嚴格的安全標準和更嚴格的監管。

台北將重點關注這5國，因為根據東京諒解備忘錄，在這些國家登記的船舶中，文件有問題、違反海事安全或勞工法規或規避制裁的船舶最多。

一名官員表示，由於北京方面反對，台灣不是東京諒解備忘錄的成員，但「透過管道」收到了該組織收集的問題船舶清單，接著挑選其中具有中國背景的船東，縮小名單範圍。

台灣政府已將這52艘船中的15艘標記為對台灣構成威脅，因為它們過去一年在台灣領海停留15天（含）以上。在這15艘船中，疑似切斷電纜的那艘船列為「高度威脅」，4艘列為「中度威脅」，另有10艘列為「一定程度的威脅」。

台灣海巡單位23日首度使用新監管方法，登上有20年船齡、由一家香港註冊公司擁有的懸掛蒙古國國旗貨輪「寶順」號檢查。該船已在台灣附近怠速兩個月，是被認定為中度威脅的船隻之一。一位接近交通部航港局的人士表示，過去只會對進港船舶進行抽查。