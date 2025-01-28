印度版「未來戰車」亮相　陸網友吐槽：車頭像異形

▲印度版「未來戰車」 。（圖／翻攝 IT之家）

記者任以芳／綜合報導

印度 Goldmedal電氣公司斥巨資打造「未來戰車」，造價1.8億盧比(換算台幣6千多萬)，該車款在2025年印度巴拉特移動出行博覽會上大放異彩，車身酷炫很有科技感，但也有大陸網有吐槽車頭有點像「異形」。

美國知名汽車媒體carscoops報導稱，這款移動展廳「未來戰車」，由印度知名汽車設計師Dilip Chhabria領銜的DC2 Mercury工作室精心打造，研發投入高達1.8 億印度盧比，約1512.5萬元人民幣（換算6千多萬台幣）。

其外觀融合了高速列車與飛機的設計元素，呈現出流線型的空氣動力學車身，前部的大面積玻璃與緞面啞光漆面相得益彰，搭配鮮艷的紅色點綴和品牌標識，彰顯出科技與豪華感。

該移動展廳不僅外觀酷似高速列車與飛機的結合體，內部更是如同科幻電影場景，充分展示了 Goldmedal 公司的產品。由 700 個模具打造，使用航空工業復合材料。定制的 LED 頭燈和尾燈也極具特色，尾燈環繞著一個大型顯示屏。

打開車門，前部的儀錶盤保留實用性，進如車內後有如科幻電影或未來感電子遊戲中的場景。停車時，三個液壓伸縮部分（兩側各一個，後部一個）向外擴展，創造額外的內部空間，設有休息區和迷你吧，超過 10000 個可調節亮度的 LED 燈，讓整個車廂光線充足。

資料顯示，Goldmedal Electricals 公司主要生產模塊化布線設備、家庭自動化系統、LED 照明、MCB、配電盤、電線電纜、門鈴、電氣配件和 PVC 管等產品。

▼ 印度版「未來戰車」換算造價台幣要6千多萬 。（圖／翻攝 IT之家）