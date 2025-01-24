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印度5惡徒性侵殺害少女和她父親、姪女！　全判死刑

▲印度5惡徒假意載一程卻性侵弄死少女，還殺她父親與小姪女！全遭法院判死刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／鏡週刊

印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）法院在本月23日對一起重大案件進行判決，5名男子在2021年犯下集體性侵，並殺害3人，法院最後判處這5名男子「全部唯一死刑」。

據《法新社》報導，這起案件發生在2021年1月，當時被害少女與家人，原本在公車站等車，但這5名禽獸男見狀後，假意好心讓少女與其家人搭便車，少女一行人不疑有他，就乘坐歹徒的摩托車。但隨後5惡徒露出本性，集體性侵少女，少女的父親為了救她豁出去，但最後被5名惡徒活活打死。此外，少女的3歲小姪女也被殺害。

據悉少女被性侵後，同樣身受重傷，被丟在一處荒野路邊，事發幾天後終於有鄉民發現，立刻報警並將少女送醫，但少女在送醫途中不幸過世。警方獲報後展開調查，並逮捕這5名惡徒。

這5名惡徒被逮後，遭認定有罪，法官對於「弄死3條命」認為難以饒恕，因此在23日做出宣判，判處這5人死刑。另外案情也顯示，此案還有第6名凶手，但法官認為這第6男「難以證明他是否參與集體性侵」，因此最後判處他無期徒刑。

不過報導也提到，雖然印度有死刑判決，但實際執行的件數，幾乎是沒有。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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