爸媽年前大吵！問16歲兒「要跟誰」他決定了　媽冷回：沒你這兒子

▲原PO被問「要跟誰」。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「我到底做錯什麼了？」一名網友發文表示，他爸媽大吵後，一個要去外婆家，一個要去阿公家，於是問他和妹妹要跟誰，由於他不想讓阿公、阿嬤、媽媽難過，所以最後選擇自己在家，豈料媽媽卻對他說「以後沒這兒子」，讓他很受傷。貼文曝光後，引起討論。

16歲的網友在「匿名公社」上發文表示，爸媽大吵後的隔天，兩人各開一台車，媽媽要去外婆家，爸爸要去阿公家，而不知道父母在吵什麼的他和妹妹，就被問說「要跟誰」。妹妹當下選擇跟爸爸，他則不知道要跟誰。

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原PO透露，「我跟妹是阿公、阿嬤帶大的，外公、外婆對我們也不錯。照理說，妹跟了爸，我應該要跟媽，但我兩邊都愛，甚至更愛阿公、阿嬤，我跟了媽，阿公、阿嬤會傷心；我跟爸，媽會難過，畢竟兩個小孩都不願意陪她」，因此，他最後選擇自己待在家。

原PO說，後來爸爸拿了6000元給他，要他別亂跑、按時吃飯、回報狀況，「如果我願意，他隨時會開2小時車回來載我」；然而媽媽則冷冷的看著他，「對我說，她以後沒我這個兒子，以後也不要叫她媽，說完她就走了，完全不顧傷心的我」。媽媽的這番話，就讓原PO很受傷，「為什麼大人要逼我們選擇，然後在我們選了最不讓他們受傷的選擇時，卻選擇傷害我？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「夫妻吵架，幹嘛情勒小孩」、「恭喜，證明爸爸比較愛你，以後不會選擇困難了」、「傻小孩，在正義跟邪惡之下，當然保持中立，誰都不要得罪」、「辛苦了，如果出社會的話我就會建議直接自己出國吧」、「才不是爸爸比較明理好嗎？那是因為妹妹跟了爸爸，結果媽媽一個都沒帶到，爸爸覺得自己贏了，媽媽覺得自己輸了。狀況反過來爸爸不一定會沒情緒反應」、「不成熟，任性的父母」。

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