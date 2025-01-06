交往8年分手！才隔2個月「男生要結婚了」她錯愕　一票卻不挺

▲原PO以為男友這次也會找她復合，結果卻得知對方要結婚的消息。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「我想問一下這真的是我的問題嗎？」一名女網友發文透露，交往8年的男友前段時間向她求婚，在她拒絕之後，兩人也決定分手。她原以為雙方只是再次進入冷靜期，結果她卻無意間看見對方喜帖，於是跑去理論，豈料「他說這是我的問題」，到底誰會認識一個人就閃婚？貼文曝光後，引發討論。

女網友在「匿名公社」上發文表示，她和男友已經交往8年，對方是獨子，有傳宗接代的壓力，於是去年就在父母給的壓力下，向她求婚了。然而，她實在還不想步入婚姻，且她不喜歡小孩，也不想生子，於是只能拒絕求婚，最後兩個人也決定分手，「過程和平且理性」。

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原PO透露，兩人過去也曾經分手2次，但男友都會找她復合，所以她原以為雙方這次也只是到了冷靜期而已，豈料，她卻在共同好友的臉書上，看見對方的喜帖，「分手才2個多月他就要結婚了？」原PO當下馬上跑去理論，結果「他說這是我的問題？我怎麼想都是他先外遇在先，否則誰會認識沒幾天就結婚？當我傻了？」

只是貼文曝光後，大票網友都直呼，「說真的，不是每個人都有時間等你」、「他要小孩，你不要小孩，冷靜期後能改變什麼」、「對於未來沒有共識，還要冷靜什麼？各自安好放過彼此不好嗎」、「他就有結婚生子的壓力，還要繼續等你？還冷靜期」、「或許男方累了想走進婚姻，有自己的家，如果女生還沒有確定就不要耽誤別人了」。