準備鮑魚禮盒送公婆　「小姑半路攔截」轉送！老公1反應全場狂罵

▲鮑魚禮盒被小姑搶走。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

農曆過年將至，到親朋好友家拜年時，都會帶上禮盒表示心意，就有人妻表示，由於過年期間安排了出國行程，與丈夫提前至公婆家拜年，特地準備高級鮑魚禮盒，沒想到禮物還沒來得及交到公婆手中，就被小姑「截胡」，還說要拿去要送給別人，讓她當場愣住。

人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，特地選了鮑魚禮盒要送給公婆，帶著禮盒到婆家時，小姑看到後立刻笑著喊「這禮盒真不錯！我婆婆最喜歡這種實用的東西，我拿去給她好了！」說完直接將禮盒放到冰箱旁邊。

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人妻傻眼表示，這份禮物是她精心挑選的，希望能讓家人團聚時享用，不管是煮湯還是紅燒都不錯，卻被小姑當成送人的禮物，讓她既尷尬又無語，老公也不知道該說什麼，只能在一旁乾笑。

貼文曝光，網友批評小姑的行為自私且不尊重人，「收費啊！姑喜歡剛好多的一份賣她，她沒當送的。你不講送婆家的，剛好」、「至少告知公婆一聲，小姑說禮盒她要了，告知過後就讓他們自己處理了」、「有話直接說，不然以後內傷的是自己」、「跟公婆說一聲，妳們有拿高級鮑魚禮盒要孝順她們，提醒公婆記得吃不要送人，很高級」。

也有人建議，「直接打開包裝，今天要煮的。用魔法打敗魔法，不然內傷驗沒傷」、「怎麼沒說，妳婆婆喜歡，我婆婆更愛，直接拿回來」、「直接搶回來，一邊拆包裝一邊說：晚上要吃的，要送禮自己買哦」。還有網友對老公的反應直搖頭，「老公也太沒用了吧」、「老公好廢」、「老公只會乾笑？」