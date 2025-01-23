狠父母虐死3月男嬰竟還爽泡溫泉　他PO甜蜜照放閃喊：覺得美好

▲宜蘭狠心父母虐打3個月大兒，兒子命危送醫後，2人竟還跑去泡溫泉曬恩愛。（圖／翻攝男嬰父母臉書）



記者游芳男、吳佩蓁／宜蘭報導

宜蘭市一名3個月大男嬰疑似遭父母長期凌虐，5日下午遭父親重摔後，全身癱軟失去呼吸心跳，父母見狀才將他送醫搶救，但男童傷勢過重經轉院台北榮總救治後，仍於21日宣告不治。據悉，這對狠心父母在兒子命危送醫後，7日竟還跑到礁溪泡溫泉，還在臉書發文曬恩愛，男嬰父親甚至還PO出醫院美食街照片標註「覺得美好」，絲毫不在乎兒子生死。

據悉，22歲吳姓男子與33歲朱姓女子收入不穩，婚後育有2子，除了男嬰外還有一名2歲大的兒子，大兒子去年到醫院打疫苗時，被醫護人員發現全身是傷，疑似遭家暴，立即通報並送往寄養家庭隔離安置。

去年9月吳妻生下小兒子後，她常因情緒不穩遷怒孩子，多次動手毆打男嬰臉頰及額頭，甚至失控抓著兒子的頭撞擊地板。5日下午，吳男疑似不滿小兒子哭鬧，竟將男嬰抱起後狠很重摔床上，男嬰僅出生3個月，不堪父母長期虐打，當場癱軟失去呼吸心跳，吳男夫妻才緊急將他送往宜蘭某醫院搶救。

▲宜蘭3個月大男嬰滿身傷送醫，搶救17天亡，23歲生父坦承曾對2歲長子動手，但否認毆打男嬰。（圖／記者游芳男翻攝）



男嬰到院後，醫護人員發現，他頭顱、背部、臀部都有可疑傷勢，且傷勢嚴重必須轉往台北榮總搶救，21日家屬簽署放棄急救同意書，遺體當天就被送往員山福園。

吳男到案後表示，自己曾因無法控制情緒毆打長子，但並沒有出手打男嬰，事發當天兒子喝奶時突然神智不清，這才將孩子送醫。

▲男嬰命危送醫隔天，父親吳男竟在臉書PO文「覺得美好」。（圖／翻攝男嬰父母臉書）



不過，查看吳男夫妻臉書，5日小兒子送醫並轉診台北榮總後，隔天吳男就PO出醫院美食街照片，並寫道「第一次來台北榮總醫院這裡比宜蘭好多了！什麼東西都有」，還標記「覺得美好」，友人留言問他為何去醫院，他還不敢說出真相，僅回覆「沒事」。7日夫妻倆還跑到礁溪泡溫泉，並在臉書曬出夫妻貼臉合照曬恩愛，男嬰在醫院與死神搏鬥時，2人仍不斷在臉書分享各種短影片，毫不在乎兒子死活，令人咋舌。

宜蘭地檢署檢察官22日會同法醫前往福園進行相驗，發現男嬰顱內出血為致命傷，今（23日）將解剖釐清確切死因。檢方訊後，認為吳男夫妻涉嫌重大且有隱瞞犯行、串證逃亡之虞，昨晚向宜蘭地院聲押禁見獲准。