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過年半夜0點整搶第一拜年！　日本牛郎「1秒同步傳多人」妙招曝光

▲▼手機，通訊軟體，LINE ，訊息，通知。（圖／記者周宸亘攝）

▲在傳送訊息前先開啟飛航模式，就能在解除飛航模式後同時送出多則訊息。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者王佩翊／編譯

許多人習慣在重要日子的0時0分0秒搶在第一個替親朋好友發送祝福，然而在遇到新年等重大節日時，可能會同時需要向多人發送拜年訊息，日本一名網友就分享了男公關如何同時向多名女顧客發送拜年簡訊的妙招。

雖然遇到對方生日時可以單獨發送祝福簡訊，但是遇到過年、聖誕節等大型節日，很容易因為一個一個發送訊息導致自己錯失搶到「0時0分0秒」的先機。日本X網友ふぶき就分享了一個牛郎經常使用的妙招。

他說，很多男公關為了在跨年的0時整，同時向所有女顧客發送「新年快樂」的訊息，會使用一種特別的技巧。他們會在0時前暫時先開啟飛航模式，一一打好訊息並按下傳送，等到0時一到，就馬上解除飛行模式。如此一來訊息就會瞬間同時發送到每個人的手機上，營造出專屬感覺。

許多網友紛紛讚嘆這項作法，並笑稱，從未想過有一天會將男公關進行顧客管理的方法應用在自己的社交生活上。

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