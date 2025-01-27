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北韓高中生澡堂大開「性愛群交趴」！　3男3女極樂多人運動

▲▼公共澡堂,溫泉,泡湯,三溫暖。（示意圖／CFP）

▲北韓6名高中生包場公共澡堂開淫趴，消息曝光後更是連累父母與老師。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

北韓咸鏡南道咸興市2024年曾經發生一起高中生包場公共澡堂大開「性愛亂交派對」的驚人事件。事後其中一名參與學生向其他同學炫耀自己的經歷，整起事件才因此曝了光，而涉案的3名男高中生與3名女高中生也因此被通報約談，甚至連累老師、澡堂管理人員以及家長。

根據《每日北韓》報導，北韓咸興市一所高中的3名男學生與3名女學生2024年6月2日包場了一間公共澡堂，並在澡堂內大開群交性愛趴，多人運動。6人向澡堂管理人員租用該公共澡堂2小時，每人除了支付1萬5000北韓元（約新台幣545元）的基本費用外，還額外支付了87萬5000北韓元（約新台幣3.1萬元）的包場費用。

雖然6人皆未成年，但是因為當時澡堂生意不佳，因此管理人員隨即答應了學生們的提議，因為這筆額外的包場費用幾乎相當於一次接待60名顧客的收入。

6人的群交性愛趴結束後，其中一名參與的學生意猶未盡，因此大方向朋友炫耀自己的「特殊經歷」，沒想到消息隨後迅速傳開，最終一名當地居民得知後，便通報給咸興市的安全部門。

安全部門接獲通報後立即展開調查，並在同月8日檢查了澡堂的帳本，發現管理人員將學生使用的時間段記錄為「無人使用」，顯示其企圖掩蓋事實，因此也難逃法律責任。

調查期間，6名未成年少年少女還承認在澡堂內吸食了甲基安非他命。這起事件除了讓涉案學生的家長們抬不起頭，還害班導師因為未能管教學生，每日被教育部門約談，要求寫檢討書。

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