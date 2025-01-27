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客機起飛時引擎噴火！韓亞航空中止飛行　緊急疏散逾270人

▲▼ 韓亞航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓亞航空一架班機在起飛時引擎噴火，機長緊急疏散機上270多人。非涉事航班。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

韓亞航空（Asiana Airlines）一架原定25日從泰國清邁飛往韓國仁川的空中巴士A330，因起飛前發生引擎故障，被迫中止起飛後，緊急疏散機上270多名乘客。目前，造成這起事故的原因仍在調查中，而韓亞航空也對乘客造成的不便致歉。

綜合外媒報導，這架編號為OZ766的航班，原本計劃於當地25日凌晨0時25分從清邁國際機場起飛。不料，飛機在跑道加速時，機組人員發現引擎異常，於是立即中止起飛。有部分乘客指出，他們見到飛機的引擎冒出火花，所幸事故未造成人員傷亡。

事後，航空公司迅速疏散機上270多名乘客並將他們送往飯店休息。這些乘客被安排隨後於當日下午4時55分搭乘替代航班前往仁川。韓亞航空在聲明中表示，航空公司已確認引擎異常的原因，並對事件引發的不便向乘客致歉。

韓亞航空自2024年12月成為大韓航空子公司後，標誌著韓國民航市場結束了長達36年的雙寡頭競爭。新成立的大韓航空集團目前旗下共有超過200架飛機，成為全球十大航空公司之一。此次事件也使韓亞航空的營運和服務能力受到關注。

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