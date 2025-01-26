獨／國道4死車禍夫妻合照曝！曾一起考美容師創業　師：學習超級認真

▲倪男（左）、展女（中）工作相當認真，14年前向一名美容老師學習，並順利考照開業。（圖／民眾提供，請勿隨意翻攝，圖經變色處理）

記者許權毅／台中報導

國道楊梅休息站釀倪姓一家五口3死、展女2歲姪子死亡，總計4死悲劇。據了解，倪男與展妻從年輕就開始創業，因兩人都喜歡狗狗，早期曾一起向一名知名寵物美容師學習1年多，陸續取得執照、開業，該老師至今對2人認真態度仍記憶猶新，對於2人之積極則表示「根本沒看過他們停下來」。

老師指出，倪姓夫妻約在14、15年前來學習寵物美容，當時還只是男女朋友，學了1年多，從C級考到B級證照，原本要繼續考A級，但選擇先在三重開業。學習期間，夫妻倆非常認真，一天到晚黏在旁邊，對學東西的心很強烈，非常上進。

▲▼倪男（上）、展女（下）都取得寵物美容執照，眾人印象中，2人總是認真學習。（圖／民眾提供，請勿隨意翻攝）



老師回憶，不管是上課還是下課，大家互動都很好，倪男話相比之下不多，很勤奮學，展女活潑，同樣很聰明，2人很認真在賺錢，當時就有想自己當老闆的想法，就安排他們比賽、競賽，以增加資歷，甚至推薦他們向另一名老師學「指導手檢定」（牽引犬隻體態），深耕寵物美容相關資歷。

夫妻倆25日晚間發生重大車禍，天人永隔，展女仍未脫離險境。老師指出，聽到這件事時，還驚訝地說「不是他們吧？」結果竟真的是當年那2位認真的學生，相當不捨悲痛。

▲▼倪姓夫妻帶著3名小孩與3名姪子姪女一同出遊，昨晚發生嚴重死亡車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝、記者沈繼昌攝）



25日19時26分，40歲倪姓男子帶著展姓妻子一家五口及妻子的姪子姪女共8人，在桃園中壢旅遊後，駕駛電動車南下欲返回台中，卻在楊梅休息站自撞護欄釀大火。倪男當場喪命，展妻抱著4歲女兒在前座，後座5名孩童被救出，幾乎都有嚴重嗆傷與燒燙傷，事故造成倪男、10歲兒子、4歲女兒以及展女2歲姪子死亡，其餘4人重傷搶救中。